姚文智1週3次港湖拜票 高嘉瑜總是姍姍來遲

民進黨台北市長參選人姚文智今天（24日（在黨籍市議員高嘉瑜、李建昌、王孝維、江志銘等陪同下，拜訪內湖737巷商圈，尋求選民支持。（記者張嘉明攝）

2018-08-24 11:37

〔記者蔡亞樺／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智與黨籍北市內湖南港區議員高嘉瑜，一度槓上的兩人，在破冰和解後互動時常是關注的焦點，姚文智今早前往頗有名氣的內湖737巷商圈拜票，港湖區議員李建昌、王孝維、江志銘均到場陪同，唯獨不見高嘉瑜的人影，直到姚文智接受媒體聯訪後，進入商圈拜票時，高嘉瑜才出現在姚文智身旁，兩人卻互動也不多，各自拜票，關係相當微妙。

姚文智前幾天也到內湖南港區其他市場拜票，今早又來內湖737巷，高嘉瑜也都會一起陪同，卻總是會晚到一步，2天前姚文智到成德市場，高也錯開約定時間，但本週已是姚文智第3次到港湖區。

媒體好奇是否因為高嘉瑜是吸票機？姚文智說，不是這樣的，他是北市西區選出的立委，對北市其他地區與基層接觸少，因此當然往不常接觸地區跑，尋求民眾支持，跟高議員沒有關係，姚強調，在他立委選區以外有時間就多來跟民眾接觸。

不過，姚文智今早原定9點半到737巷拜票，卻稍微晚到數分鐘，媒體也問是否內湖交通沒改善？姚文智說，看起來似乎是這樣，柯文哲對改善內湖交通說好多年，提出長中短期改善方案，但成效有限，內湖民眾還是要忍受塞車之苦。

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