選舉看板一夕被拆大半 彰市黃玉芬領表：參選到底 向柯P看齊

黃玉芬（中）今天領取彰化市長選舉的表格，提及看板一夕之間被拆一半，悲從中來。（記者劉曉欣攝）

2018-08-23 13:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕計畫投入彰化市長選舉的無黨籍彰化縣議員黃玉芬，由於包括競選總部在內的選舉看板，在一夕之間被拆一半，僅剩零星看板，引發政壇震撼；黃玉芬今天親自領表，宣誓參選到底的決心，強調要向柯P看齊，要用年輕人的創意參選！

黃玉芬今天與家人一起到彰化市公所領取市長選舉的表格，並當場填表，說起選舉看板在一夕之間幾乎被拆到只剩下零星幾面，黃父當場落淚，父女相擁哭泣，黃玉芬為父親拭淚，頻頻說「不哭，不哭」！

黃玉芬表示，選舉看板一夕之間被拆到剩下幾面，看到今天父親落淚，非常不捨，但有更多支持者來打氣，強調沒有看板，沒有關係，這樣沒有包袱，未來她會以經濟方式來選舉，要用年輕人創意方式來選舉。

黃玉芬強調，她不是出身政治家庭，因為想做事，國外念書回國才會鬧家庭革命來參選彰化市民代表，後來又選縣議員，而她是真正的無黨籍，她希望能夠與柯P看齊，結合白色力量，帶給市民幸福感。

至於看板是誰拆的？對此，黃玉芬強調，這是支持者的自由，她從政以來的支持長輩很多，並非來自單一的人，而她從政以來競選總部就是在自家，未來也會在自家設立新世政中心；針對拆看板的支持者是不是會轉為支持其它人選，黃玉芬回答說「應該沒有」。

黃玉芬的父親黃傳灝說，一夜之間，選舉看板都快要沒有了，真的沒有辦法接受，謝謝這段時間的支持。

彰化市長選舉目前有民進黨林世賢、國民黨張東正、無黨籍的黃玉芬等人有意投入選戰，全都是現任縣議員，黃玉芬今天雖然宣誓參選市長到底，但因為下星期才開始登記，最後到底是參選市長還是縣議員，仍受政壇注目。