批中國強挖薩爾瓦多 美前副國務卿：台美應擴大互動

美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）認為，中國持續進行複雜、強制性的行動，破壞台灣政府、法律與人民的合法性。（路透資料照）

2018-08-23 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕我原中美洲友邦薩爾瓦多，因中國提供鉅資興建「蚊子港」、軍售、選舉經費，與中國建交。美國前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）說，美國應該考量以現有的「一中政策」架構下，擴大與台灣交流互動，並批評中國以「冷戰思維」，破壞地區和平與穩定。

綜合媒體報導，阿米塔吉現任華府智庫「2049計畫協會」（Project 2049）理事主席，他在聲明中表示，中國持續進行複雜、強制性的行動，破壞台灣政府、法律與人民的合法性。

阿米塔吉指出，超過60多年來，美國在確保台灣安全方面發揮重要作用。美國仍信守對台灣與其民主，以及2300萬人民的承諾，台灣在國際社會中占有重要地位，應當得到國際社會的尊敬。他說，中國不承認台灣政治的合法性，反映自身的「冷戰思維」，這仍然是區域和平與穩定的最重大阻礙之一。可以預期，北京當局將會增強壓迫行動，加速對台灣在國際上孤立。

阿米塔吉認為，美國應該考量在現有的「一中政策」架構下，擴大與台灣互動，以支持自由開放的印太區域價值觀。阿米塔吉說，如同日本、南韓、澳洲、馬來西亞、越南等其他國家，台灣不應該受到脅迫，並且應享有保護主權與公民生計的權利。