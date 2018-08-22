蘇貞昌、侯友宜碰頭說什麼？ 竟然只有這句話...

2018-08-22 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌與國民黨新北市長參選人侯友宜昨天同時受邀出席「中華民國驗光師公會全國聯合會理事長暨理監事就職典禮」，兩人在門口碰頭，僅握手1秒鐘即擦身而過。媒體今天詢問蘇貞昌，與侯友宜談了什麼？蘇說：「他就是跟我說掰掰。」

針對侯友宜遲未答應接受辯論，蘇貞昌認為，辯論不是兩個人在比口才，這是市民的權利，市民有權利知道，要做市長的人到底是要怎麼做，所以不是只有相互提問，還有市民提問、網路提問，所以辯論是民主選舉國家通通有的，誰也沒有辦法拒絕。

蘇貞昌說，這次辯論是侯副市長先說來辯論，現在他同意辯論，侯反而躲起來，已經第5天了，有媒體來找競選辦公室簽了要辦辯論的同意書，「我都已經簽了，希望侯副市長也趕快簽，讓媒體好作業。」

至於昨晚兩人碰頭並握手，為何沒有當面提出辯論邀請？蘇貞昌回應，「喔！他（侯）很匆忙的樣子。」

媒體追問兩人除了握手，還談了什麼？蘇貞昌表示，「他就是跟我說掰掰，我正要進去新北市政府，因為昨天的活動在那裡辦。」不過他提到，侯友宜也是很客氣。

關於最新民調，蘇貞昌與侯友宜差距逐漸拉近，但仍落後3%至4%之間，蘇貞昌說，他看民調都是看趨勢，他努力了100多天，那剩下90幾天，「我會繼續努力，讓趨勢越來越好，最後勝利，為市民服務。」