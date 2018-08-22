羅智強公車廣告「力挺」 丁守中批廣告被拆箝制言論自由

國民黨台北市議員參選人羅智強的公車廣告開進台北市，國民黨台北市長參選人丁守中批廣告被拆箝制言論自由。（記者簡惠茹攝）

2018-08-22 11:31

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市議員參選人羅智強的公車廣告開進台北市，不過台北公車廣告不「嗆聲」，而是「力挺」國民黨台北市長參選人丁守中，丁守中批廣告被拆掉不可思議，箝制言論開倒車，他當市長絕對不容許這種事發生。

羅智強力挺丁守中的公車廣告上，斗大的字體寫著「羅智強挺丁守中」，粉藍的底色鋪滿整面公車車體，今天他和丁守中、議員參選人游淑慧一早從東興路搭上力挺公車前往台北市政府，象徵市長參選人和地方議員緊密合作。

羅智強日前在台中的公車廣告上對台中市長林佳龍嗆聲，但是刊登後被拆除，羅智強今天表示，這次選舉是一場台灣民主保衛戰，他透過小額募款募集到公車廣告，第一波支援高雄市長參選人韓國瑜，目前還在高雄到處跑，第二波在台中呈現台中市長林佳龍治水和空污問題，結果一百輛公車上路的第一天就被拆光光，這是對言論自由很大的箝制和傷害。

羅智強指出，第三波公車廣告回到台北，過去台北市長柯文哲主政這些年，講話雖然蠻有趣的搏得目光，可是台北市卻沒有政績，這次特別出了一百台公車，標示力挺丁守中，會做事的台北市長才能重新找回建設和繁榮。

丁守中則感謝羅智強不藏私支持其他選區，國民黨有團結拚戰的精神就一定會勝選，並批評公車相關主管機關和公車營運單位，不應該侵害公車廣告上的言論自由，廣告被拆掉是不可思議的事情，希望這種事情絕對不能發生在台北，丁守中絕對捍衛言論自由，丁守中當市長不會容許這些單位經由自己政治立場，審查剝奪人民言論自由。

游淑慧則表示，之前跟洽談台北公車廣告十，希望放上「管中閔上台、吳音寧下台」的文案，結果公車不敢刊登，他們說公運處不希望有負面語言，她覺得很奇怪，柯也質疑吳音寧工作能力，幫他講出心裡話為什麼要審核言論自由？