薩爾瓦多翻臉不認人 竟反批台灣「卑鄙」

我國與薩爾瓦多斷交，圖為外交部大廳薩爾瓦多國旗（右一）。（資料照）

2018-08-22 10:02

〔即時新聞／綜合報導〕我與薩爾瓦多昨斷交，外交部長吳釗燮表示，因薩國不斷要求總額超過8千億元的資金投資，我國經評估後認為該案發展性低，無意參與標案後薩國轉向，對此薩爾瓦多反批台灣指控是「卑鄙」、「完全錯誤」。

綜合外媒報導，台灣昨與與薩爾瓦多斷交，外交部長吳釗燮指控，薩爾瓦多正在進行總統選舉，薩國執政黨向我要求挹注選舉經費，但這樣的政治獻金違背我國民主原則，因此無法答應；綠委王定宇更爆料，薩國要求我方投標聯合港開發案，內容為薩國聯合港特許經營權40億美元（約1200億台幣），其他還有周邊自由經濟特區230億美元（約6900億台幣）、每年維持費約2500萬美元（7.5億台幣）等逾8千億的資金投資。

我方經專業評估後，認為開發性低，曾向薩國表示，就「能參與的部分也能參與」，但仍無意參與標案，懷疑中國在聯合港開發案「給了承諾」，遂使薩爾瓦多轉向。

對於台灣的指控，薩國總統府發言人洛倫扎納（Roberto Lorenzana）反批台灣指控「卑鄙」且「完全錯誤」，還聲稱「其他國家都已經和北京建立了外交和經貿關係」，他強調：「我們不能違背世界潮流，忽略中國已經是世界第二大國、在全球經貿出口的領導地位」、「這對我們國家來說至關重要。」