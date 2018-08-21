挖邦交國懲台獨？ 作家：當年斷交反讓台灣走上民主化

我國與薩爾瓦多斷交，邦交國僅剩17國，圖為外交部大廳薩爾瓦多國旗（右一）。（記者羅沛德攝）

2018-08-21 17:36

〔即時新聞／綜合報導〕薩爾瓦多因希望引進中國資金而與我斷交，我國邦交國僅剩17個，不過有作家指出，台灣人早已接受了邦交國聊勝於無這個事實，邦交國18跟17根本沒差，也是由於70年代、90年代那些衝擊性強的斷交，才讓台灣民主化選擇自己走的路。

出版人兼作家顏擇雅今（21日）在臉書指出，在1970年代，斷交帶來衝擊是很大的，1971年我國退出聯合國，1972年日本與我斷交，至78年底傳來跟美國斷交消息時，民間恐慌蔓延，以為自己快變海上難民了，甚至寧買黃金而不是買房子，擔憂中共何時攻台。

到了1990年，沙烏地阿拉伯與我斷交，也多少令台灣人有感，不過有感原因是擔心影響到石油供應，1992年，與我國處境相似的南韓也與我斷交，自此中華民國在亞洲已無任何一個邦交國，雖然仍令人感到震撼，但心理衝擊已跟日本那次不能比。

顏擇雅認為：「中國挖我邦交國是要懲罰台獨？其說服力不足，當年南韓，沙烏地阿拉伯，更早的美國、日本跟我們斷交時，我們不是還普遍自以為是中國人嗎？」她表示，自南韓與我斷交後，這26年來，台灣人已接受了邦交國聊勝於無的狀況，現在18跟17根本沒差，「連一天的話題都不算」，反而就是因為「當年那些真正有感的斷交，台灣民主化後也不會有這麼多選票支持台灣走自己的路。」

在1949年中共政權成立後，中華民國邦交國數量在1年內由52國驟降至38國，1971年我國退出聯合國，包含日本、美國等重要國家相繼與我斷交，至1978年止，僅剩22國。

李登輝政府時代，兩岸外交戰激烈，1992年一度達到30個邦交國，但沙烏地阿拉伯、南韓、南非等重要國家陸續與我斷交，自1992年8月，與南韓斷交後，我國在亞洲已無任何一個邦交國，除了梵蒂岡外，也無任何一個已開發國家邦交國。

第一次政黨輪替時，我國仍有29個邦交國，在陳水扁8年任期結束後，剩23個，馬英九執政期間，甘比亞二度與我斷交，蔡英文政府上任時邦交國剩22個，現薩爾瓦多與我斷交後，目前我國邦交國僅存17國。