選戰倒數 環團組「屏東人民縣議會」為潘孟安打分數

在屏東里港經營大茉莉農莊的羅約翰也參與行動,表達對砂石場問題的不滿。(記者邱芷柔攝)

2018-08-21 12:44

〔記者邱芷柔/屏東報導〕選戰倒數計時之際,屏東多個環團、自救會今天串連集結,發起成立「屏東人民縣議會」,現場集合數十人在屏東縣政府前為縣長潘孟安「打分數」,為年底選戰再添話題。

現場集結團體給縣長打40分,他們表示,因為期待與現實落差太大,近年環保、土地正義等問題不斷,縣府只以「依法行政」回應,從未真正解決問題,他們雖然力量微小,但行動展開將堅持至選舉那一天,企望將屏東縣政拉回符合民主機制的正軌。

行動發起人之一張仁吉說,屏東不少鄉鎮都飽受臭味之苦,有的甚至還有民代涉入,潘孟安縣長3年多前打著「安居樂業」口號,以屏東縣長選舉史上最高票之姿登上百里侯寶座,原本大家寄予厚望,但從枋寮鄉的樂樂養雞場事件,再到屎尿河、農地不當回填、化製廠臭味等,甚至公勇路拆遷,都暴露了執政的粗暴,「看到縣長臉書,永遠只有吃喝玩樂,我們希望縣長把更多的精神用在縣政上!」

藍色東港溪協會理事周克任也表示,屏東最大的問題就是「解決問題」,屏東問題不解決,行銷屏東沒有用。

「This guy is not getting my vote!」在屏東里港經營大茉莉農莊的羅約翰也參與行動,他表示,屏東縣政府消極面對砂石場違法問題,砂石場的違規罰單就像在繳租金,定期繳納就可以繼續營業,他5年來不斷蒐證、檢舉,換來的是農場被潑漆警告,而現在砂石場仍在營運,他今年已有投票權,不會把票投給不作為的政府。

「屏東人民縣議會」行動由屏東縣環境保護聯盟、台灣藍色東港溪保育協會、枋寮反樂樂養雞場自救聯盟、高樹鄉泰山村守護家園環保自救會、公勇路反迫遷聯盟、反墾丁轉運站自救會、蔣月惠議員服務處、food.Bank等多個團體及個人串連發起,今天上午9點30分開始在屏東縣政府前舉牌、拉布條,並輪番上陣講述家鄉環境、土地問題,至11點結束,縣議員蔣月惠、尤慶賀等人也到場支持。

縣府發言人黃建嘉表示,就公務單位而言,依法行政是最基本的原則,民眾對縣府「依法行政」作為如有觀感或期待上的落差,縣府會虛心檢討,但對於環境保護縣府與民眾的立場是一樣的。

黃建嘉也強調,縣府對任何人要表達意見、陳情,縣府都尊重,但也期待這樣的場合不要淪為選舉招式。