選戰倒數 環團組「屏東人民縣議會」為潘孟安打分數

在屏東里港經營大茉莉農莊的羅約翰也參與行動，表達對砂石場問題的不滿。（記者邱芷柔攝）

2018-08-21 12:44

〔記者邱芷柔／屏東報導〕選戰倒數計時之際，屏東多個環團、自救會今天串連集結，發起成立「屏東人民縣議會」，現場集合數十人在屏東縣政府前為縣長潘孟安「打分數」，為年底選戰再添話題。

現場集結團體給縣長打40分，他們表示，因為期待與現實落差太大，近年環保、土地正義等問題不斷，縣府只以「依法行政」回應，從未真正解決問題，他們雖然力量微小，但行動展開將堅持至選舉那一天，企望將屏東縣政拉回符合民主機制的正軌。

行動發起人之一張仁吉說，屏東不少鄉鎮都飽受臭味之苦，有的甚至還有民代涉入，潘孟安縣長3年多前打著「安居樂業」口號，以屏東縣長選舉史上最高票之姿登上百里侯寶座，原本大家寄予厚望，但從枋寮鄉的樂樂養雞場事件，再到屎尿河、農地不當回填、化製廠臭味等，甚至公勇路拆遷，都暴露了執政的粗暴，「看到縣長臉書，永遠只有吃喝玩樂，我們希望縣長把更多的精神用在縣政上！」

藍色東港溪協會理事周克任也表示，屏東最大的問題就是「解決問題」，屏東問題不解決，行銷屏東沒有用。

「This guy is not getting my vote!」在屏東里港經營大茉莉農莊的羅約翰也參與行動，他表示，屏東縣政府消極面對砂石場違法問題，砂石場的違規罰單就像在繳租金，定期繳納就可以繼續營業，他5年來不斷蒐證、檢舉，換來的是農場被潑漆警告，而現在砂石場仍在營運，他今年已有投票權，不會把票投給不作為的政府。

「屏東人民縣議會」行動由屏東縣環境保護聯盟、台灣藍色東港溪保育協會、枋寮反樂樂養雞場自救聯盟、高樹鄉泰山村守護家園環保自救會、公勇路反迫遷聯盟、反墾丁轉運站自救會、蔣月惠議員服務處、food.Bank等多個團體及個人串連發起，今天上午9點30分開始在屏東縣政府前舉牌、拉布條，並輪番上陣講述家鄉環境、土地問題，至11點結束，縣議員蔣月惠、尤慶賀等人也到場支持。

縣府發言人黃建嘉表示，就公務單位而言，依法行政是最基本的原則，民眾對縣府「依法行政」作為如有觀感或期待上的落差，縣府會虛心檢討，但對於環境保護縣府與民眾的立場是一樣的。

黃建嘉也強調，縣府對任何人要表達意見、陳情，縣府都尊重，但也期待這樣的場合不要淪為選舉招式。