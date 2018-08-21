台灣首次反貪腐國家報告審查 副總統宣示兩大決心

我國「聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議」21日邀請五位國際反貪腐專家擔任審查委員，副總統陳建仁（中）也出席會議致詞，並與審查委員一同宣布會議開始。（記者劉信德攝）

2018-08-21 10:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕國內首次聯合國反貪腐公約國家報告國際審查會議於今日上午正式召開，副總統陳建仁致詞時宣示兩大決心，一是台灣雖非聯合國成員，但同樣願意跟國際社會一起打擊貪腐，其次則是讓世界看見廉能的台灣，盼透過反貪腐工作提升台灣投資環境與競爭力，讓世界走進台灣。

陳建仁指出，台灣在2016年9月自主承諾履行聯合國反貪腐公約，早在各締約國還在進行審查時，台灣就已公布首次國家報告，並且進行國際審查，足見我國對反貪腐工作的積極與用心。

陳建仁提到，透過國際審查的過程，台灣希望展現兩個決心，第一個是台灣願意跟國際社會一起努力，即使台灣不是聯合國會員國，也主動參照聯合國標準來預防、打擊貪腐，包括近期修法通過的司法互助法、刑法沒收新制、財團法人法與公司法等，都是重要成果。

第二個決心，則是讓世界看見廉能台灣，進而走進台灣。陳建仁說，台灣人民對公平正義有非常高的期待，而廉能政府就是確保公義社會的最後堡壘，依照國際透明組織去年的清廉印象指數報告，台灣在全球180個國家中排名第29，是過去10年來最佳成績，代表台灣努力受到肯定，但也代表還有進步空間，希望未來政府與民間能持續努力精進，讓反貪腐工作更盡善盡美。

陳建仁強調，蔡英文總統上任後，就持續透過提升施政透明度、提升民眾參與公共政策等措施，使政府更加廉能，為的就是要提升國家競爭力與投資環境，希望能讓世界走進台灣。

聯合國2003年間通過「反貪腐公約」（UNCAC），並於2005年正式生效，目的在於指導、提供各國政府反貪腐法治與政策，我國則於2016年9月由總統公布施行，正式將反貪腐公約內容國法化，今年3月底公布首次國家報告，並於今起邀請來自祕魯、南韓、澳洲、新加坡等國的專家進行審查。