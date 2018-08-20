馬陪丁與姚、柯同場 錯開不強碰 敬酒路線也轉彎

2018-08-20 23:37

〔記者周彥妤／台北報導〕台北葫蘆寺今晚於葫蘆國小舉行中元普渡餐會，現場席開百桌，前總統馬英九與國民黨台北市長參選人丁守中、民進黨台北市長參選人姚文智、台北市長柯文哲，三組人馬接連現身拜票爭取支持，除了避開同時間現身，逐桌敬酒路線也「巧妙轉彎」，不與對手正面強碰。

台北葫蘆寺每年於農曆7月15日舉辦中元普渡餐會，廟方表示，今年適逢選舉年，政治人物也來得特別多，選區議員參選人及其競選團隊也到場尋求支持，今晚7時丁守中先現身，接著7時43分馬英九到場，姚文智8時抵達，柯文哲於8時42分出席。

丁守中登台致詞說，只要自己當選，大家放心，重陽敬老金馬上恢復，而且11月25日就職後，馬上補發今年9月的份。隨後丁也前往校門口等候馬英九抵達，馬約在7時43分抵達，兩人一同步入會場，與民眾握手，7點48分登台致詞。

馬英九說，看到很多人很高興，自己過去競選總統、市長，都一定會來這裡，看到地方愈來愈興旺，盼能繼續向前邁進，祝福大家賺大錢。隨後馬英九指著在旁的丁守中向民眾說，「他要當選了吧？」並逐一唱名國民黨籍議員參選人陳重文、林杏兒、張斯綱、汪志冰，大聲高喊「凍蒜」，就連新黨籍的潘懷宗也同台受馬點名，潘也大方表態支持丁守中。

馬英九致詞約5分鐘，之後便走下台逐桌敬酒，與民眾合影留念。姚文智在八點抵達，國策顧問黃承國、立法委員蘇治芬、北市黨部主委陳正德等人也陪同，一幫人步入會場之際，媒體上前詢問，姚聽到媒體指馬英九也在場，姚表情生動並瞪大雙眼說，「喔，真的喔？我不曉得欸！」一群人連聲高喊姚文智凍蒜。

隨後姚文智登台，黃承國、蘇治芬、陳正德，黨籍議員參選人謝維洲、王威中、陳賢蔚、陳慈慧也一起同台；姚致詞說，每次這裡普渡，各黨市長候選人都會來，「丁守中、馬英九聽說也在下面」；姚說，有大家牽成，當上地方立委，對這裡絕對是一等一的了解，這裡是老社區要改造，還是希望大家繼續支持，距離市長選舉不到一百天，希望望大家繼續疼惜，讓自己進軍市政府，替地方做更多事。

姚文智一幫人開始下台逐桌敬酒，馬英九與丁守中仍在台下敬酒，按照現場敬酒桌次，原本應會兩組人馬應會正面碰頭，但在8時18分，姚文智巧妙繞過改路線，雙方因此未碰頭。

就在姚文智還在台下敬酒，馬英九8時27分再度上台，高喊「丁守中凍蒜」，8時30分步出現場，媒體上前追問，稍早傳出馬英九在敬酒之際，不小心遭民眾椅子輕微絆倒，手中茶水也不小心輕灑在身上，馬一臉淡定笑回，「只是小事」，也答覆自己最近跑了很多場子。

丁守中受訪表示，他按照原規劃路線敬酒，是「姚文智繞開了」，這裡他年年都來，今年更票票必爭，希望帶動社子地區的都市更新，還有葫蘆寺旁的綠地保留。

柯文哲則於8時42分抵達，8時45分登台致詞，柯僅說，葫蘆寺非常支持北市府，世大運很幫忙花車遊行，祝大家身體健康，便下台和民眾敬酒。就在此時，姚文智已於8時48分默默離開現場，柯姚兩人亦未碰頭。柯也於晚間9時30分離開，並未受訪。