柯宋合體攻2020？宋：我們心裡掛念「柯好好連任」

宋楚瑜（左三）與柯文哲（左二）同台。（記者郭安家攝）

2018-08-20 13:26

〔記者郭安家／台北報導〕親民黨今天於台北市議會開記者會，宣布「台北監督連線」6位台北市議員參選人將打公共托育等聯合政見，台北市長柯文哲也到場支持，並表示他樂意推薦這6位參選人；不過，會後媒體聯訪詢問「柯文哲跟親民黨合作結盟？」柯回說，合作啦！不要說結盟。宋則表示，他們過去3年都放下藍綠，真正覺得柯市長說實話做實事。

不過，當媒體詢問2020年是否將與柯宋配參選總統？宋楚瑜回應，「到目前為止，市長和我們心裡所掛念是，柯好好連任，把還沒做完事情做好。」媒體追問是否期許柯連任「做好做滿？」宋也僅說，希望把現在市政做好，大家加油。媒體再問「會希望柯市長更上層樓？」柯答腔說「這問題怪怪。」宋也幫柯緩頰說，希望台北市政更上一層樓。

柯文哲致詞時，誇講親民黨議員林國成是PTT（批踢踢）網友評價「友柯」議員6顆星，至於該連線的無黨籍議員陳政忠對市政太熟悉、親民黨議員黃珊珊則精確反應民意，無黨籍議員李慶元也是黑對錯分明的人；此外，他一定會支持親民黨議員參選人洪士奇，也欽佩連線推薦的無黨籍議員參選人徐立信有毅力在地方擺攤4年法律顧問。

柯文哲表示，台灣政治是不是可以多一點跨黨派合作，少一點意識形態對立，他4年前當選表示說台灣民眾、台北市民相當厭惡藍綠兩極對抗的政治；因此他上任高舉民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營理念，4年下來推社子島開發案等相當困難工作，他願意去做，就是因「人民小事是政府大事」。

柯文哲指出，「台北監督連線」的公共托育政見，剛好是北市府用力推行的政策；至於該連線主張的推動公共住宅政見，柯則說，要感謝現場在座議員，因「常常很多人政見說什麼推動公共住宅，可是真的，我們在推住宅的時候，坦白講搞破壞還不少。」柯說，他很樂意推薦該連線6位議員參選人，也祝福他們心想事成。

特別是，親民黨記者會現場，主持人未帶現場與會者喊「凍蒜」，但眾人改比讚喊著「放下藍綠、民生第一」、「天大地大、人民最大」，而柯文哲也跟著比讚喊口號。林國成更加碼喊出「台北監督連線讚、柯市長讚、柯文哲讚！」