KMT南市黨部將法拍 慰安婦銅像去留要看開標結果

2018-08-20 12:35

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨在已被查封的台南市黨部建物旁土地設置全台首座日軍台灣慰安婦銅像，引發日本方面高度關切。台南地方法院表示，已公告決定在9月4日首次拍賣台南市黨部建物土地、底價1億3168萬元及新營區黨部建物土地、底價1億4185萬元當天上午10點半開標。

對此，國民黨市黨部主委謝龍介議員無奈表示，因為積欠黨工退休金，黨中央沒錢無力償還，被黨工聲請法院拍賣黨部，身為市黨部主委無奈也無法改變法院的拍賣決定，只有等開標後，看得標主是親日派或認同慰安慰的親台派？再來決定慰安婦銅像的去留；如黨部真的被法拍買走，那黨部辦公室勢必要搬家了！

據了解，國民黨積欠305位黨工退休金未發，被黨工委託律師告到法院聲請查封黨產拍賣，台南地方法院已在今年5月23日查封台南市黨部與新營區黨部，公告9月4日上午拍賣這兩處黨部建物與土地，日後慰安婦銅像可能隨黨產易主而搬家。

黨產會表示，台南市黨部土地過去為台南市政府、國產局（國產署前身）所有，國民黨在1990年以人頭代購取得市黨部土地，3個月內再移轉給黨營事業啟聖投資公司，目前登記在國民黨名下，已被法院查封。因市黨部鄰近曾為台南市府的台南州廳；黨部對面還有日治時期建築林百貨、日本勸業銀行台南支店，是塊超級精華公有地，從交易紀錄顯示疑有濃厚利益輸送、特權買地之嫌。

8月14日上午，南市慰安婦人權平等促進協會在南市黨部旁土地設立全台首座慰安婦銅像，還邀請前總統馬英九南下主持揭幕，引起日本網友反彈、不滿。而南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞是國民黨新營區黨部的執行長，被外界認為此協會附屬於國民黨，是國民黨為打台南市長選戰才操作慰安婦議題。