柯文哲台中辦簽書會 上千柯粉擠爆

2018-08-19 16:48

〔記者歐素美／台中報導〕台北市長柯文哲今天至台中市中友百貨公司的誠品書店舉行「光榮城市」簽書會，上千柯粉擠爆現場，氣氛熱烈，下午的活動，有人昨天晚上9點就到場排隊，還有人全家總動員，除了簽書、簽衣、簽帽，還有人要求柯P做騷頭等招牌動作合影留念，柯P來者不拒，一一配合，並強調「大家一起參與，堅持做對的事，才能締造一個光榮的城市」。

柯文哲表示，最近一次捐款，70%來自台北市以外，也藉簽書會向大家表達內心感謝。他說，從2014年選舉至今，他一個人，沒有政黨支持，沒有基金會，也沒有跟財團掛勾，也沒有派系。每天面對很多問題時不免會覺得孤獨，特別是面對各種挫折時。從去年世大運結束，9月開始幾乎所有媒體同時「開打」，有時晚上看電視還是會有挫折感，但每天還是正常進行市政工作，很大的理由是台灣各地的支持，「在感受孤獨時也能夠感到各位的支持，才能堅持到現在」。

柯文哲說，「光榮城市」這本書在寫政治理念，決定政策有三要素：民意、專業、價值。民意很簡單，但很多政黨卻跟民意對著幹；專業就是尊重科學的精神，颱風假就是一個例子，很多北台灣縣市在陣風未達放假標準時仍放假，選擇討好民眾不尊重專業；最困難的是堅持價值，即不因短期利益犧牲長期利益、不因政黨利益犧牲人民利益，重陽敬老金就是很好的例子。

柯文哲說，他當台北市長時，台北市負債1468億元，3年半來他還了520億，現在降到948億元，每年利息從29億減剩7億多，但在政府欠債下，很多縣市仍繼續發放齊頭式的敬老金，債留下一代，「有任期的選舉制度，加上沒有歷史觀的政治人物，造成今天台灣的困境」。

他說，貧富懸殊愈來愈厲害，政府只有兩個方法可以改善，即所得累進稅，有錢人要課比較高的稅；其次是社會福利要偏向弱勢，例如台北市敬老金只發給弱勢。

柯文哲闡釋其作著「進步價值-光榮城市」說，內心要有價值，隨時想著要留下一個什麼樣的台灣給下一代，然後堅持價值繼續做下去，堅持做對的事情就是進步價值；一個城市的成功，有市民的參與，大家才有榮譽感。堅持做對的事情，對的事情做，不對的事情不要做，然後認真做事，一直努力做下去，最後邀請所有認同進上價值的人，大家一起來參與，才能締一個光榮的城市。

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