國民黨全代會改吃80元便當 鄉民嗆：怎麼不吃土？

國民黨今（19日）在新北市召開全代會，中午午餐吃的是80元便當。（記者簡榮豐攝）

2018-08-19 16:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（19日）在新北市板橋體育館召開第20屆第2次全代會，並安排22縣市長提名參選人同台造勢，不過中午午餐吃的是80元便當，堪稱藍營全代會歷年以來最寒酸的一次，PTT鄉民見狀紛紛吐槽，還有人嗆「怎麼不吃土？」

綜合媒體報導，由於黨產資金被凍結，國民黨此次全代會約1600人用餐時，享用的是80元雞腿便當。有黨工透露，國民黨過去在國際會議中心舉行全代會時，吃的是每桌5000元的合菜，馬英九執政時期則改到國父紀念館召開全代會，午餐改吃100至120元的便當。

而前黨主席洪秀柱2016年的陽明山中山樓全代會，午餐吃的是每桌5菜1湯、要價3000元的梅花餐，當時遇到黨產問題，只好由4位副主席與中常委認桌付帳。吳敦義就任黨主席的2017年全代會，則改到台中世貿舉行，午餐為不鏽鋼便當裝盛的帶骨豬排飯，便當盒170元和豬排飯80元共要價250元。

而打開今天的便當一看，裡面有雞腿、豆干、各式配菜。鄉民們得知全代會午餐改吃80元便當後，不少人直呼「國產挪作黨產，以前能搞一桌5000？」、「當年吃500的？」、「以前都吃500元便當，吃這個當然不習慣。」還有網友諷刺地說，「太寒酸了吧，怎麼不直接吃土？」