拚選戰文宣 國民黨要強調「民進黨倒台灣才會好」

國民黨全代會今在新北市舉行。（記者方賓照攝）

2018-08-19 11:35

〔記者林良昇／新北報導〕國民黨今在新北市舉行全國黨代表大會，為年底大選造勢，國民黨副主席兼秘書長曾永權在黨務報告指出，國民黨未來將製作各式文宣、影片，目的是要讓社會大眾了解「民進黨倒了，台灣才真的會好」。

曾永權今在國民黨第20屆第2次全國黨代表大會進行黨務報告，報告中指出，因應國民黨財務艱困，中常會於今年一月通過黨公職募款責任額實施辦法修正案﹔成立黨中央、智庫、黨團間的三方平台，並組成中央選戰PK小組，成員由33位現任黨籍立委及新聘16位政策會副執行長組成，揭發民進黨缺失及弊端。

報告也指出，黨中央正由黨主席吳敦義領銜，邀請歷任主席、卸任政務官、立委及學者組成，預計在候選人正式登記後成立，配合選區特性與議題，分配助選團成員助講、站台﹔並持續舉辦行動中常會，邀請縣市長參選人發表競選政見，拉抬黨籍候選人﹔持續進行輔選督導會報、立委也將認養輔選縣市，拉台參選人選舉氣勢。

網路部分，報告強調，聯合競選官網已正式上線，呈現候選人政見、行程等選戰資訊，未來國民黨也將陸續製作各式文宣、影片，透過網路與各種管道散播，讓社會大眾瞭解「民進黨倒了，台灣才真的會好」。

報告指出，國民黨規劃了戰略層次的3項公投連署，包括「反空污」、「反核食」、「反深澳燃煤電廠」等民生議題公投案，將在8月23日前達成第二階段連署的目標。

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