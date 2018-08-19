村里長選戰披藍袍大減 藍營這次不設當選數目標

今年村里長選舉，國民黨不設當選目標。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2018-08-19 08:53

〔記者施曉光／台北報導〕早年全國各地村里長具國民黨籍人數佔七、八成以上，如今這些被視為選戰最基層樁腳的村里長，藍營持分有如江河日下，無論是掛黨籍當選或以無黨籍身分當選的黨員，剩下只佔全國村里長人數剩下四成五，黨內人士分析，關鍵點就在從二０一四年的九合一選舉，村里長、縣市長投票合併舉行。

據有多年輔選經驗的黨內人士指出，村里長選舉最怕的就是與縣市長等大型選舉合併舉行，過去里長與議員、縣市長分開選，單純的村里長選舉投票率低，單憑基層關係就能定出勝負，現任者又長期多為國民黨員，透過聘任鄰長，就有固定樁腳，在投票率經常只有三、四成的情況下，出來投票的人都是固定選民，新人要扳倒現任很困難，但因為老村里長近年陸續凋零，再加上馬英九執政時把里長與議員、縣市長選舉搞在一起，投票率提高，相對自主性選民變多，大家覺得既然出來投票，就想換人做做看。

這位人士表示，昔日傳統型的村里長已經面臨極大挑戰，必須與時俱進，不可能再像過去憑低投票率，拿個二、三百票就能當選連任。

根據國民黨統計，四年前選舉產生的全國七千八百四十八位村里長中，掛黨籍當選者一千七百九十四個，連同以無黨籍身分當選及選後入黨者，目前全國具有黨員身分的村里長總計三千五百八十九位，比例約佔四成五，當年掛民進黨籍當選人數則有三百九十位，連同以無黨籍身分參選及後來投效綠營的村里長則有七百四十三位，比例近一成，至於其他政黨全國則只有七個，無黨籍村里長人數有三千五百一十一個，約佔四成五，不過其中仍有部分屬於「黨友」。

有關這次村里長選舉席次目標，黨內人士表示沒有，「設目標是騙人的」，強調這種最基層的選舉，屬性非常複雜，而且村里長通常超黨派，地方上同一個家族有綠、有藍，大家可以投同一個里長，到了市議員、立委選舉層次才各自回歸政黨屬性。

這位人士強調，這足以解釋民進黨都已經兩度執政，過去每次選舉都提倍增計畫，但村里長的席次比例迄今仍未達到一成。

據了解，國民黨中央原本給各地方黨部的村里長提名目標，就是只要有民進黨籍參選人的選區，就儘量派人參選，基本戰略就是避免讓綠營參選人撿便宜，還行有餘力幫助縣市長、縣市議員參選人。

同時，由於村里長選舉經常會有同黨競爭機會，國民黨在許多村里採取開放參選，或基於地方生態特殊，即便派人參選，黨員也不掛黨籍，或是禮讓「黨友」。