李來希再槓主計長朱澤民 怒批：他倆夫妻月入50萬

主計長朱澤民昨天發言說，即使年金改革讓他月退俸從8萬多減少到5萬多元，仍已經足夠，李來希（見圖）今天在臉書發文砲轟朱不食人間煙火，起底朱澤民夫妻倆的月所得加特支費近50萬元。（資料照）

2018-08-18 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕年金改革日前引發軍公教強烈反彈，主計長朱澤民昨天說，雖然他的月退俸將從8萬多元減少到5萬多，但「5萬元夠了啦！」此言今天遭全國公務員協會理事長李來希砲轟，質疑不食人間煙火，還起底朱澤民夫妻倆的月所得加特支費近50萬元。事實上，這也並非李來希首次槓上朱澤民，先前還曾罵朱白痴。

朱澤民昨天發言說，即使年金改革讓他的月退俸從8萬多減少到5萬多元，仍已經足夠；李來希今日在臉書發文砲轟，朱澤民曾經是扁政府的健保局總經理，2016年民進黨再度執政時，雖然朱已過了退休年齡又蒙欽點，且這次連妻子也跟著成為中國輸出入銀行總經理。

李來希質疑，朱澤民夫妻月所得加上特支費將近50萬元，出門有座車有司機，住的是公家宿舍，對於朱說他的生活5萬元就夠了，李來希痛批朱只會打嘴砲，吃受薪階級的老豆腐。

事實上，這並非李來希首次批評朱澤民，2016年7月間，曾傳出朱澤民在接受媒體專訪時表示，中央總預算籌編困難，來年軍公教將不調薪，並指若軍公教薪資調高1％，國庫負擔將增加70億元。此言遭李來希在臉書上PO文痛斥朱澤民是「一個不折不扣的大白痴！」雖然事後朱澤民解釋，「每調1％薪資，國庫增加70億負擔」是媒體引用別單位的話，並非主計總處或他的言論，但他在立院備詢時也提及，「我被智障的罵白癡，我也不會介意」。