年輕選票占了4成 彰化選將「撩」選民箍鐵粉

2018-08-18 22:44

〔記者張聰秋／彰化報導〕選舉已剩不到100天，彰化縣20歲到40歲年輕選票占4成，等於10張選票就有4張是年輕選票，勝負關鍵，如何吸引年輕世代回鄉投票，成了參選人努力經營的區塊，這場選戰已須突破傳統，不能再用老套戰術。

4位縣長參選人除了勾勒幸福政策，要打動年輕人的心，更為了塑造形象，莫不藉網路當行銷個人的平台，其中，年輕人流行Instagram（IG）圖像社群網站，更變成參選人「撩」年輕世代選民的重要媒介。

參選人中，國民黨王惠美從立委轉戰縣長首度進軍百里候之戰，民進黨魏明谷和無黨籍黃文玲與洪敏雄，3人4年前對決過，這回再戰，選情競爭可期。

魏明谷放在宣揚政策，要用創造年輕人就業機會，打動年輕人的心。

民進黨中央黨部副秘書長徐佳青表示，魏明谷上任後推動能源開發政策，光是離岸風電未來就能創造年輕人2萬個工作機會，也透過最具體的社會福利，生育育兒補助，降低年輕世代回鄉成家立業的負擔。

徐佳青說，年輕人喜歡交通便利的生活環境，魏明谷推出打造30分鐘生活圈的建設願景，讓人口最多的彰化市、員林市、和美鎮、鹿港鎮，甚至台中市烏日區，經由未來捷運延伸串聯成共同生活圈，經由彰化火車站鐵路高架化建設，讓老城市變成烏彰新都市，翻轉成全台第2個新板橋特區。

國民黨彰化縣黨部主委張曼莉指出，王惠美競選總部志工大都是7、8年級生，由年輕人經營網路區塊，小編用年輕人思維編排修圖，讓年輕人對王惠美產生好感，提高網路熱搜率，總部同時拍攝微電影，透過YouTube、FB和LINE（賴）等社群網站，要打入年輕人的影像世界，創造更多人點選觀看。

王惠美競選總部說，全縣超過2萬個新住民家庭，家庭成員又以年輕人為主，王惠美與國民黨不分區立委林麗蟬合作，透過活動聚會打進新住民團體，陸續也會針對新住民提出就學、就醫、就養、創業等政見。

無黨籍喊出無色良品的黃文玲，強調翻轉彰化就先讓年輕人有感。

黃文玲競選總部青年團團長蕭是程說，年輕人使用IG遠遠大過於FB，總部加強IG經營，也拍攝10支每支約1分鐘的短片讓年輕人認識黃文玲，同時開播午間直播，讓黃文玲與年輕人線上即時互動，接下來還要用音樂會取代傳統選舉造勢大會，讓年輕人有舞台發揮。

蕭是程表示，要讓年輕人回到家有工作做，針對青年就業特別提出田中高鐵創業孵蛋基地，結合彰化市東區大巨蛋、溪湖糖廠outlet商場及五星級飯店構想，創造就業機會。

無黨籍的洪敏雄推出子女教育補助計畫，勾勒用彰化縣1年歲入預算1％約3.8億元，作為子女教育補助金，減輕青年就學貸款的負擔，降低年輕人教育兒女的經濟壓力。