台南議員參選人黃偉展坦承外遇2人 妻不離婚支持他選下去

2018-08-18 18:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南議員參選人黃偉展競選團隊前成員Sasa今日指控，她因受到黃偉展的甜言蜜語攻勢，讓她於今年4月和男友分手，兩人常在跑攤過程，到汽車旅館偷情，但沒想到除了她，黃還有其他的外遇對象，而她只是「小五」。Sasa氣得在臉書貼文，強調「玉石俱焚也要在大眾面前撕開你的假面具」，並指控黃偉展曾讓小三墮胎、議員一職只是要方便到中國做生意、欠員工薪水。

對此，黃偉展今日下午與妻子出面召開記者會。黃偉展先和支持者、太太，以及賴清德和林俊憲團隊致歉，表示辜負所受到的幫助及期待；黃接著澄清，他確實有外遇，但人數為2名，並非像網路所指控那麼多名女子，他也未欠員工薪水，而是通過初選後經濟不寬裕，6月開始資遣工讀生，但他也有用比較優渥的數字讓工讀生們離開，而他確實也有讓小三懷孕且墮胎。

至於其他如方便到中國做生意的指控，黃偉展澄清，他的家境和經濟條件沒辦法讓他在中國經商，只能說很多言論在感情好的時候是聊天、「喇賽」，但不友善時就是不客氣的攻擊，很多東西是被誇大、子虛烏有。被問及是否繼續參選市議員?黃回應，這部分還沒思考，但外遇是私人問題，也希望大家不要把此延伸至林俊憲及賴清德身上。

黃偉展妻子也說，她仍支持丈夫參選，尤其看到這幾年當里長以來，所呈現的熱忱和能力，相信丈夫有能力當議員服務更多人。對於丈夫外遇一事，黃妻表示，丈夫沒有把持住不應該，當然要譴責，只是她並不會選擇離婚，一部分也是因為丈夫是三個小孩子（二女一男）的爸爸，為了家庭的完整應該忍下來，也給丈夫在未來用行為彌補。被媒體問及是否向Sasa提告妨礙家庭?黃妻則說，還要再思考，畢竟男方也有錯。

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