李進勇喊終結「家族政治」 張麗善回批「雲林寄居蟹」

李進勇虎尾競選總部今天成立，他上台大談虎尾建設爭取支持。（記者廖淑玲攝）

2018-08-18 17:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣長李進勇虎尾競選總部今天成立，他大談虎尾建設，痛批雲林沒有國民黨只有地方派系，火力全開抨擊張家是全台唯一家族政治；張麗善隨後回批李進勇是雲林寄居蟹，只為個人利益而戰。

為了爭取連任，李進勇率先成立虎尾競選總部，立委高志鵬、鍾佳濱及全國雲林同鄉會總會長黃銘得都到場助陣，縣內5合1黨籍參選人同場拉抬聲勢，黃銘得等人致贈包子、粽子，祝福李進勇「包中」當選，全場熱鬧滾滾。

李進勇一進場就受到支持者熱情歡迎，他說，總統蔡英文訪美拜訪僑胞，就是帶著最足以代表台灣文化的布袋戲偶、2017台灣燈會舉辦時偶戲春秋燈區吸引人潮最多、雲林縣由副縣長丁彥哲率領到日本成功加入「AVIAMA總會」（偶戲之友．友好城市國際協會），與全球9個國家11個城市結盟交流，宣傳雲林為台灣偶戲之都，打造虎尾農博園區為布袋戲傳習中心，成為布袋戲文化榮譽之都。

李進勇還說，雲林綠色執政在虎尾投入建設資源高達40億元以上，積極爭取建置綜合冷鏈物流園區，目前資金財源都不是問題，只缺土地，只要時機俱全就能將虎尾推動成為全國物流、物產中心。

但面對以往的南霸天、北霸天都已淪落，李進勇細數自1997年至2018年縣長選舉7次，除了許舒博選1次，其他6次都是張家人，自2005至今立委選舉4次，張麗善選一次、張嘉郡選2次、張鎔麒選1次也全都姓張的，難道雲林沒有「別口灶」，直指雲林沒有國民黨只有派系。

面對李進勇的批評，張麗善歷數民進黨蘇貞昌、陳水扁、謝長廷、余政憲等家族參政「族繁不及備載」，難道不是李進勇口中的家族政治、地方派系嗎，不要忘了1根手指頭指別人，其他4根是指自己。

張麗善再質問對手是老了還是活在上世紀？忘記雲林政黨政治都幾年， 現任縣長還直說雲林是黑道故鄉，讓所有雲林人及旅外鄉親蒙羞。張麗善說，張家人熱愛雲林，參與並推動縣內重大建設，全家族都在雲林落地生根，反問李進勇為了選舉才將戶籍遷回，究竟家落何處？只用退休跟過客心態來當縣長，成了雲林的寄居蟹，只為個人政治利益而戰，沒臉說張家人！

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