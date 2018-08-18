北市擬設黃信介紀念廣場 家屬讚柯P「性格像黃信介」

2018-08-18 11:27

〔記者黃建豪／台北報導〕8月20日將是民進黨前主席黃信介90歲冥誕，台北市政府今天上午舉行紀念記者會，宣布將在花博公園圓山園區打造黃信介紀念廣場。台北市長柯文哲稱，從黃信介身上看到「草根性格、尊重公義與追求理想努力不懈」的台灣價值。黃信介胞弟黃天福也給予肯定，稱黃信介與柯文哲性格很像。

柯文哲上午以長達6分鐘的致詞盛讚黃信介。柯致詞內容表示，「黃信介也說過，政治家要比醫師還要仁慈，看到別人痛苦，就像看到自己親人的痛苦，有這種精神才能當政治家，做為外科醫生和台北市長，我一直把這段話放在心中」。

柯文哲還說，在黃信介身上，他看到幾個台灣價值「草根性格、尊重公義、追求理想、努力不懈」，草根性格表示台灣人民有草根般的韌性，尊重公義是民主的基石，才能促進團結。

黃天福也表示，黃信介與柯文哲有些相似的地方，他（指黃信介）有時候說話，大家都說他「神經」講，但他說的話一定負責，一定做到，所以他跟柯的性格很像，他也常說，政治要博愛、慈悲。

對於黃信介的台灣價值。柯文哲會後重申，每個人心中有自己的台灣價值，就是民主、自由、多元開放，意思就是說，可以接受在這片土地上，每個人去追求他所相信的東西，這也是台灣最大的價值。

媒體追問，是否認同與黃信介性格很像？柯文哲回應，黃信介有個很大的特色，就是務實，也比較隨和，他後來發現，那一代搞政治的人中，黃信介的敵人最少，很少聽到黃跟人家有紛爭，這是他要努力的目標。

另就同不同意黃信介曾說過的「台獨只能做，不能說」？柯文哲表示，其實那後面還有一句，就是「統一只能說，不能做」。柯說完大笑後，媒體追問「那你認同的是哪一句？」柯僅稱，每個人有每個人的想法。

按照市府規劃，黃信介紀念廣場，是利用圓山園區內的64公尺石頭圍牆，以地景藝術方式打造出黃信介紀念牆，圍牆之間穿插鏡面金屬板，呈現黃信介的紀念文集與碑文、人物肖像、人物生平與民主意象。

台北市都市發展局長林洲民說明，設計理念是「無限大的設計，但沒有形」，並利用YouTube、影片記錄蒐集的黃信介聲紋來呈現，聲音是主軸，而心中的聲音最大，所以就是無限大。而記者會現場播放的範例，便是將黃信介名言「大家甲我鬥陣，向前走、向自由走、向民主走」以聲紋方式呈現。