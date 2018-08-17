85度C因蔡英文光顧被中國抵制 司徒文：我非常生氣

2018-08-17 15:08

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統日前在美國洛杉磯過境，順道拜訪當地85度C門市，引來中國大陸抵制打壓，前AIT處長司徒文今日出席在立法院的一場座談會前受訪時表示，中國北京方面總是根據自己的命令與看法，命令全世界，前美國在台協會主席卜睿哲（Richard C. Bush）昨天對此事的批評是對的，他並強調，85度C門市接待蔡英文，是一種非常簡單的禮貌，「如果一個文明的人進去你的咖啡廳，請對方簽名，這是友善的方法，台灣人是這樣子，所以我非常生氣。」

卜睿哲昨日質疑85度C被迫表態，荒謬至極，並以這是中國對台灣「最惡劣的霸凌」行徑形容。

司徒文進一步表示，中國大陸向各國航空公司施壓，要求不能稱台灣為國家，也是一樣的狀況，他認為中國有愈來愈多的命令規定，要大家根據他們的看法而行，這種施加壓力的作法非常不好。

對於媒體詢問，美國總統川普日前簽署國防授權法案，美國是否會繼續透過相關法案支持台灣？司徒文指出，他過去從來沒有看過華府方面給予台灣這麼強的支持，就像華府對於中國施壓航空公司的問題，表明這是一種「歐威爾式胡言亂語」（Orwellian nonsense），美方也認為中國不應該批評只是關於一個咖啡廳的問題。

他說，北京有愈來愈多的行為，把台灣問題反應在另外一個國家，讓大家覺得中國就是一個棍棒（billy），硬加強迫他人，如果不做就要打，沒有人希望如此。

至於美國國防報告預警中國可能突襲台灣，司徒文表示，他還沒有看到報告內容，但他覺得不會，而且會有愈來愈多的美國軍事支持台灣，他並奉勸北京不要攻擊台灣，既然強調兩岸是同一個歷史，都是一個家、一個民族，如果還要殺死這麼多人，並不符合邏輯。