魏明谷推「疼子333」 陳建仁大讚先知先覺

副總統陳建仁（左）到彰化親子館，縣長魏明谷開心抱起（右）幼童。（記者劉曉欣攝）

2018-08-17 14:19

〔記者劉曉欣／彰化報導〕副總統陳建仁今天到彰化縣先後視察夢想館、育兒親子館，以及平和非營利幼兒園；陳建仁表示，彰化縣長魏明推出「疼子333」政策是先知先覺，比總統蔡英文行動更快，更重要的是不只是說得到，還要做得到，讓年輕人願意再多生1個孩子，真得是全國典範！

陳建仁今天在彰化親子館，開心跟幼童擊掌，陳建仁表示，他以前在美國念書，小孩也在美國出生，那時去美國親子館，只有借書功能，不像彰化親子館還有課程與遊具，比美國功能還多，安全又舒適，親子有很好的互動，值得在全國推廣。

陳建仁看到恐龍圖案的繪本，開心拿起來，直說，「全家的男孩都愛恐龍」，他自己有4個孫子，帶兒孫的方法，就是疼他愛他，政府要做的就是讓老人小孩都能夠獲得妥善的照顧，讓年輕人能夠無後顧之憂的拚經濟，顧生活，讓家庭越來越和樂。

魏明谷表示，彰化縣出生率是全國第一，第2名是桃園市，主要是「疼子333」，生1胎就發放3萬元，每年多了1200個新生寶寶，讓夫妻願意來養兒育女。

陳建仁強調，魏明谷真是先知先覺，比蔡總統行動更快，更重要的是做得到，光是出生率增加10％，就不用怕少子化，彰化在推動托育政策上，包括托嬰中心的簽約率，以及托育人員加入托育準公共化服務的簽約率都是全國第1名，這真是全國的典範；而幼托多元化，也讓幼兒得到更好的教育。

副總統陳建仁到彰化親子館，跟小朋友歡喜擊掌。（記者劉曉欣攝）

副總統陳建仁（圖坐者右二）到彰化親子館，彰化縣長魏明谷（圖坐者右一）等人跟小朋友玩打擊小樂器。（記者劉曉欣攝）