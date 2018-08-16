攏「百八」！政壇老將梁禎祥推新秀 統統高人一等

2018-08-16 21:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕就是要高人一等！彰化縣秀水鄉長梁禎祥在政壇歷練20多年，先後帶領縣議員林士堅、福興鄉代表陳秀玲、秀水鄉代表陳鑲萍、梁淑絹、安東村長謝國華投入選戰，今年又推出兩名新人藍駿宇、黃麒緯參選秀水鄉代，新人身高更是高人一等，統統都是百八起跳！

梁禎祥強調，他擔任過5屆縣議員，這次要爭取連任鄉長，將是從政生涯最後一戰，當年他為了民主理念從政，如今更要培養政界新人，他相信讓有理想的年輕人從政，政治風氣才會變好，這才是家鄉與國家之福。

梁禎祥表示，他多年來栽培新人的方式，都是要從基層做起，這樣才會在服務當中，傾聽民意，因此，他在8年前推出林士堅選秀水鄉代表，助理陳秀玲回到家鄉福興鄉選鄉代表；4年前推出陳鑲萍、梁淑絹選秀水鄉代表，謝國華選安東村長，林士堅則更上一層樓選縣議員；今年則推出新人黃麒緯、藍駿宇選秀水鄉代表，讓年輕有理想的人，可以為家鄉做事，政治風氣才會變好。

梁禎祥笑說，他挑的新人，一代比一代高，他的身高是172公分，謝國華身高175公分，林士堅177公分，而新人藍駿宇180公分，黃麒緯185公分，害他拍照時都被比了下去；而3個女將的身高都是155公分，全都一樣高。

藍駿宇今年27歲，畢業於東吳社會系，曾任彰化縣長魏明谷隨行秘書、秀水鄉公所秘書；藍駿宇表示，社會系宗旨就是認識社會，服務社會，希望能進入基層，為家鄉服務。

黃麒緯今年40歲，明道中學畢業服役後，就投入女裝服飾業，目前有兩家店面，曾任縣政顧問，林士堅與梁禎祥助理；黃麒緯指出，希望有機會能夠為地方付出心力。