巴國總統稱小英「中國台灣總統」 外交部：西語友邦對我簡稱

巴拉圭新總統阿布鐸在就職前一天，以當選人身分，與蔡總統舉行雙邊會談，展現出鞏固雙邊關係的積極態度。（中央社）

2018-08-16 14:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統出訪「同慶之旅」，出席巴拉圭總統就職典禮，巴拉圭新任總統阿布鐸在推特上感謝我國，並稱蔡總統為「中國–台灣總統」（la presidenta de China - Taiwán），引發部分媒體議論。外交部今天說明，「中國–台灣」是西語友邦對我國名的口語簡稱，並無兩面手法意涵，巴國政府在文書中也都使用我正式國名。

蔡總統於當地時間15日上午參加巴拉圭新任總統阿布鐸就職典禮，阿布鐸在就職前一天，以總統當選人身分，與蔡總統舉行雙邊會談，展現出鞏固雙邊關係的積極態度。阿布鐸並推文感謝蔡總統，提到「投資、貿易和基礎設施是我們與中國–台灣總統蔡英文討論的主軸，感謝蒞臨」。（Inversión， el comercio e infraestructura son ejes primordiales que abordaremos con la presidenta de China - Taiwán Tsai Ing-wen.Agradecido por la visita）

其中「中國–台灣總統」（la presidenta de China - Taiwán）引發台灣部分媒體議論，外交部今天回應此事說明，這是西語友邦對我國名的口語簡稱，該等友邦在過去歷任政府時期也在不同場合多次以此稱我，各界也均瞭解該稱呼是指稱我國，並無所謂兩面手法的意涵。

外交部也補充，巴拉圭政府及阿布鐸總統此次邀請我總統出席就職典禮的邀請函及其他相關文書中也都使用我正式國名。而阿布鐸總統對蔡總統親自率團出席其就職慶典，共同見證巴國民主深化表示由衷感謝，並將持續在共享民主價值的理念下強化兩國策略合作夥伴關係。