85度C事件 洪耀福：逼單一企業面對中國霸凌不公平

2018-08-15 18:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡總統出訪友邦，在過境美國洛杉磯時曾到當地的85度C，85度C被遭中國網友指為「台獨企業」，85度C中國分公司連忙發聲明表示「堅定支持九二共識」。對此，民進黨秘書長洪耀福表示，逼單一個人或企業面對中國霸凌不公平。

洪耀福今與媒體茶敘時表示，台灣人要很清楚，理解、諒解不要責難別人，畢竟是企業要在中國開業，也會遇到困難，他們不是不愛台灣。人在壓力下做出這樣的表述，都是很難堪的事。但這樣難堪的事，只會讓台灣人追求自由民主價值更堅強。

針對有網路媒體日前民調指，四成六民眾贊成接受「兩岸同屬一中」，洪耀福認為，相信台灣人不會用台灣的自由民主去和中國交換，在不能交換下，台灣就要穩住自由民主、經濟實力和國防，只要穩住這三件事，時間會站在台灣這邊，只要穩住，台灣就有機會突圍而出。

洪耀福說，假新聞、謠言不是台灣獨有的問題，各國都在研究，民進黨是執政黨，對執政黨來說，假新聞會不會對民主體制產生衝擊，尤其假新聞是來自他國攻擊，對國家更是危險。

至於國民黨批民進黨自誇經濟表現，洪耀福表示，國民黨過去批評民進黨不懂經濟，但國民黨現在不敢用「不懂經濟」攻擊民進黨，只敢酸民進黨「運氣好」。

洪耀福說，民進黨政府提出的都是真實經濟數據，為何有些人對經濟無感，第一是因台灣經濟結構在轉型，第二是台灣貧富差距拉大，台灣無法自外於全球化趨勢，政府機關要去正視因應，想出新的解套方法，讓經濟成長給大家分享，而不是少數人壟斷成果。

洪耀福說，國民黨已經失去了攻擊民進黨的理由，像是兩岸議題對國民黨來說是兩面刃，蔡英文沒有對「維持現狀」讓步。

至於民進黨此次選舉多次強調回擊假新聞，洪耀福說，假新聞、謠言不是台灣獨特的問題，各國都在研究，假新聞是否對民主體制產生衝擊，尤其假新聞是來自他國攻擊，對國家更是危險。