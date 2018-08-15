被疑政治進入校園 楊麗環換地點宣佈參選市長

桃園市藍天志工團發言人何宥嬅（中）說，該團體為合法立案，與國民黨無關。（記者陳昀攝）

2018-08-15 11:52

［記者陳昀／桃園報導］前立委楊麗環原訂週六於桃園區同安國小宣布參選市長，但外界質疑「政治進入校園」，桃市教育局也直指不妥，若屬實得終止借用；桃園市藍天志工團今召開記者會表示，當天是要舉行例行性的愛心捐米活動，順勢讓團長宣布參選動向，「被說成這樣很無奈」，楊麗環週六會另覓時間地點宣布，但還沒確定。

雖然藍天志工團是國民黨主席吳敦義與夫人蔡令怡共同領軍、規劃成立，各縣市也陸續成立支團，但桃園市藍天志工團發言人何宥嬅說，桃園市藍天志工團是合法立案的公益團體，「跟國民黨一點關係都沒有」，先前安排17場愛心捐米活動，最終場選在同安國小，也是因為借不到桃園婦女館、桃園高中、武陵高中等處，純粹的公益活動被說成「政治進入校園」，令人很無奈。

何宥嬅質疑，過去國民黨到武陵高中辦活動就沒事，為何楊麗環到同安國小參加愛心捐米活動，就會被終止借用，而且下午五點多才放消息，「是要讓我們措手不及嗎？」

何宥嬅表示，楊麗環週六將另行宣布參選消息，並於8月底前完成退黨手續，她也順勢批評鄭文燦18日又要辦鄰長表揚大會，「桃園的錢這樣花嗎？市民要的是這種小確幸嗎？」