公平會與高通和解 吳志揚：幫蔡英文準備的出訪伴手禮

2018-08-14 19:27

〔記者施曉光／台北報導〕美商高通因行動通訊的專利授權模式，在去年被公平交易委員會認定涉濫用獨占而開罰，雙方上週又達成和解，國民黨立委吳志揚今日發布新聞稿重批公平會「不只為特定廠商做公關，公平會更陷入圖利之嫌」，他並質疑公平會「這份幫蔡總統準備的出訪伴手禮，犧牲的是台灣產業的利益。」

吳志揚表示，公平會角色混淆，把自身「管制」的責任，錯認為「產業發展」而與高通和解，並使高通在原處分原因的權利金模式、元件層級授權上等都無調整，就堂而皇之的讓其進入台灣市場。

吳志揚並懷疑，公平會披露的高通五年產業投資方案，不光是讓外界一頭霧水，「裁罰後再轉彎」更讓自己陷入失信泥淖，「角色錯亂的立場與業務權限，何能與美商高通敲定影響台灣甚深的產業方案？」

吳志揚表示，當公平會藉著發表聲明，來替高通開出的「創造台灣GDP」、「提升台灣新興競爭力」、「為台灣及產業帶來正面影響」等支票背書，「堂堂公平交易委員會，已成對方廠商的公共關係部門！」

吳志揚並轉述高通執行副總裁Alex Rogers的談話，表示對方還高調炫耀「很高興能和公平會達成了互利互惠的方案，共同將訴訟拋到身後」（原文:"We are pleased to have reached a mutually beneficial resolution with the TFTC that puts the litigation behind us,"said Alex Rogers, executive vice president and president, Qualcomm Technology Licensing.-Press Release AUG 9, 2018），質疑公平會深陷圖利的嫌疑。

吳志揚質疑，「到底公平會給了甚麼互利互惠（mutually beneficial）的方案，讓特定廠商高通如此欣喜？」並呼籲經濟部、科技部等相關單位，必須給外界一個交代，監察院與檢調更應積極介入調查。