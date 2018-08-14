台南設台灣首座慰安婦銅像 馬英九：日政府應認錯賠償

前總統馬英九（左著西裝者）參加南市慰安婦銅像揭幕。（記者王俊忠攝）

2018-08-14 12:40

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨台南市黨部協助南市慰安婦人權平等促進協會，在市黨部出租土地上設立台灣首座慰安婦銅像，於今天國際慰安婦紀念日揭幕。前總統馬英九與會指出，對慰安婦議題，日本堅持政府對政府打交道，把對受害慰安婦的要求都關上門，並不理性，他要求日本政府反求諸己、正式對日軍慰安婦認錯、賠償。

對南市設全台首座慰安婦銅像是否影響台、日雙方關係？馬英九認為，為台灣慰安婦爭取權益是不分藍綠的，希望自由時報能對此多發聲，這是攸關人權、人道的議題；連1996年1月聯合國都公布調查認為慰安婦是「二戰日軍性奴隸」，是戰爭犯罪，日本政府應負責、道歉與賠償。

馬英九指出，全世界有31個國家的國會決議要求日本道歉賠償，如台灣設慰安婦銅像會影響台、日關係，難道日本不怕也會影響其他要求道歉賠償的國家關係嗎？他相信日本有許多高瞻遠矚的政治家能做出正確判斷，「這案子經過70多年了，不該再高懸！」。

馬前總統話鋒一轉表示，7年前，他任總統時撥1億多元預算補助烏山頭水庫興建八田與一紀念園區，這是紀念日本前水利技師八田與一規劃水庫與嘉南大圳為嘉南地區打造稻米良田，當時有國人還批評他過於親日；同年，日本發生福島地震核災，他與妻子也上電視與紅十字會合力募款，當年台灣募得68億元支援日本，是援日的94個國家中捐款最多的國家，顯示台灣對日本的關心與友善；但台灣也是重視正義的民族，歷史要就事論事，要對受難者療傷止痛，才是持平作法。