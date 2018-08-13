丁丁被老師質疑 錕P：歧視不是參選人應有格局

2018-08-13 20:32

〔記者郭安家／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今早提到，過往大數據分析，在社會上挫敗的人，發現屬男性、獨居、失業、缺乏親密友人等特質，有虐童、隨機殺人情形。就連丁守中的老師、無黨籍台北市長參選人李錫錕也不以為然，並反問丁這不是歧視、什麼才是歧視？李錫錕認為，此言也不是一個參選人應有的格局。

李錫錕表示，把一個社會問題歸因於特定族群、階層的人，不只無法解決問題，更反而會倒果為因。以美國黑人為例，當初美國歧視黑人，不給黑人教育機會，然後再來指責黑人犯罪率高，認為他們只會運動、跳舞、唱歌，沒有承擔社會要職的能力，這就是倒果為因，「因為你沒有給他們機會」，同樣的邏輯，也適用在今天的案例上。

李錫錕指，市長參選人針對社會偶發的案件，要用解決問題的態度去找出問題發生的根源，而非僅把問題歸罪於特定階層人士，如此是有失厚道的，也不是一個參選人應有的格局。

他說，就算數據資料顯示的結果是事實，但這不是要去強調的，這現象背後的原因，也許是低收入、家庭失和、社會偏見等因素促發個人的犯罪行為，這才是我們要去關注的。

李錫錕表示，面對犯罪問題，唯有分析背後原因，才可能對症下藥，進而能從政策面向去疏導、協助解決、避免社會潛在的犯罪因子，這才是負責任的參選人和政府所應具有的態度。