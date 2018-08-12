網友製「憨智回頭」MV 嘲諷選情 姚文智：我也覺得滿有趣

對於網友製「憨智回頭」MV 嘲諷選情低迷，姚文智說，自己也覺得滿有趣的。（記者周彥妤攝）

2018-08-12 10:51

〔記者周彥妤／台北報導〕臉書粉絲專頁「老天鵝娛樂」昨貼出一部改編自金曲獎得主茄子蛋樂團的「浪子回頭」MV「憨智回頭」，以民進黨台北市長參選人姚文智為主角，嘲諷選情低迷，更安排蔡英文、謝長廷、柯文哲、王世堅、洪秀柱等政治人物「助陣演出」，酸度破表，引起熱議。姚文智今天說，年輕世代有創意對國家是好事，自己也覺得滿有趣，不過影片對自己似乎不太了解，但互相挖苦無傷大雅。

姚文智今天上午前往成功市場拜票，行前受訪有記者問到前往素來是「藍營票倉」的成功市場掃街拜票，姚說，所有市場陸續都會跑一遍，市場沒有在分藍綠的。

至於「憨智回頭」MV 一事，姚說，年輕一代很有創意、很聰明，對國家是好事，自己也覺得蠻有趣的，不過影片對他的政策、願景，包括他個人，都不是那麼了解，但也沒關係，大家可以一起討論，也不會不高興，這個時代大家互相挖苦，無傷大雅。

談到網路「酸民」頻頻挖苦，姚文智說，按照自己既有步調，大家會逐漸了解他對台北市的願景、改造，過去也提了很多政見，陸續也會再提出，很多政策；他說，大家只要「花一杯咖啡的時間」，就會更了解他，就像自己在2014年提了廢松機變公園，這次選舉提環河北路skyline，目的是為重現淡水河水岸風華，其他包括第二胎國家養、混居型社會住宅等政見，盼外界可以花一些時間看看。

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