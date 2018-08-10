判賠林滄敏100萬 段宜康：賠錢給這種人？XXX的XXX

民進黨立法委員段宜康說，「我得賠100萬給這種人？XXX的XXX，鬼門開了該有報應吧！」（資料照）

2018-08-10 15:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立法委員段宜康4年前，幫彰化縣長魏明谷輔選，指控國民黨彰化縣長候選人林滄敏涉嫌詐領教育部補助款500萬元。最高法院維持二審的見解，今天駁回上訴，段宜康、魏明谷應連帶賠償100萬元，並且登報道歉，全案定讞。段宜康說，「我得賠100萬給這種人？XXX的XXX，鬼門開了該有報應吧！」

另一案，段宜康被控於2014年地方選舉期間，在臉書爆料指稱，無黨籍彰化縣長候選人黃文玲的金主，與國民黨候選人林滄敏一樣都是國民黨彰化縣前立委蕭景田，黃文玲控告段宜康違反選罷法「意圖使人不當選」、加重誹謗等罪並求償。民事部分，高等法院今年4月判段宜康應賠黃文玲20萬元，並在臉書刊道歉啟事一天，最高法院昨駁回上訴，全案定讞。

「真的無可奈何。」段宜康今天在臉書上說，他在這2個案子上的刑事責任，一個無罪、一個不起訴，沒想到栽在民事庭法官手上。段宜康強調，批評黃文玲之前，他還跑去彰化向在場的人求證，這位黃家的親人後來也出庭説明。

關於林滄敏的部分，段宜康表示，中華民國曲棍球協會的秘書長、總教練都承認偽造單據、偽造選手簽名，侵吞數百萬公款，「這種運動團體的理事長不能批評？我請體育署來立法院說明，這樣不算查證？如果不是事證明確，體育署敢移送當時的立法委員林滄敏？」

段宜康還說，馬政府時期的廉政署和彰化地檢署，對主嫌理事長林滄敏沒有傳訊過半次，甚至連承認偽造文書侵吞540萬公款的秘書長，也只罰15萬、不必起訴。段宜康說，「我得賠100萬給這種人？XXX的XXX，鬼門開了該有報應吧！」