退黨說太過火？ 王世堅勸姚文智：打落牙齒和血吞

王世堅今天將臉書封面照換成與姚文智握手的合照。（圖擷自王世堅臉書）

2018-08-09 21:14

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智陣營發言人洪立齊呼籲「友柯」市議員高嘉瑜退黨，高嘉瑜今天回擊反而建議姚文智辭立委，引發論戰。雖有不少深綠人士譴責高嘉瑜，但民進黨台北市議會黨團總召李慶鋒說，姚文智陣營不宜處理黨紀問題，黨紀問題由民進黨台北市黨部依程序處理即可。就連「柯黑」台北市議員王世堅也勸姚文智「打落牙齒和血吞」，建議民進黨選後再處理此事。

李慶鋒說，距離選舉剩4個月，且目前市長參選人也還未向中選會登記參選，他認為姚陣營不宜處理黨紀問題，黨紀問題由黨部依程序處理即可，市長或市議員參選人陣營對外爭取市民支持才是重點，他呼籲雙方冷靜團結，儘速調整步伐。

王世堅也認同李慶鋒說法，認為茶壺風暴趕快停下來，會親痛仇快，「親民進黨痛、仇民進黨快」，導致「親柯文哲快」，他知道姚文智受很多委屈，姚是主角，所有辛酸眼淚往肚子裡吞，「打落牙齒和血吞」，選舉還有100多天，如果鞋子穿錯、鞋帶沒綁好，現在重新穿好、重新上場，再打13回合選戰攻防。

王世堅他認為，部分「友柯」議員說的言論，本來應於去年底處理，如今錯過最好時間處理，畢竟選戰期間不該邊打仗、邊檢討，檢討是宜留待選後處理。

曾經不滿柯文哲的北市府前秘書長李文英，接受本報訪問時也說，過去3年半來，民進黨議員全力支持柯，通過市長的預算、法案，李慶鋒說過一句公道話「柯市長做好的地方，民進黨議員感到欣慰，做不好地方，民進黨議員也默默承認」；她認為高嘉瑜也是抱持這種態度，相信高嘉瑜支持姚文智。