神秘雄二E曝光？ 疑在楊梅現蹤 專家：估射程可達上海

加拿大「漢和防務評論」雜誌總編輯平可夫在臉書發文指出，從衛星圖片可見，今年3月在桃園楊梅出現2部「新型發射車」。（擷取自平可夫臉書）

2018-08-08 20:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡英文政府強調「防衛固守、重層嚇阻」戰略，被視為機密的「雄二E」巡弋飛彈的部署、未來建軍規範也引發外界好奇。加拿大「漢和防務評論」雜誌總編輯平可夫在臉書發文指出，從衛星圖片可見，今年3月在桃園楊梅出現二輛「新型發射車」，飛彈發射箱長7.3公尺，中間還有裝彈車，是否就是雄二E飛彈？台灣戰略導彈部隊七九一旅是否開始接收雄二E？

不過，由於雄二E飛彈為國軍機密，軍方不僅過去未證實確切部署、性能諸元。對於外媒所指，軍方官員也稱「不評論」。

「漢和防務評論」雜誌總編輯平可夫表示，這意味著蔡英文總統的國防政策中，戰略遏制的力度加強了，而從這一次衛星上的發射車尺寸看，雄二E大致上尺寸接近南韓「Hyunmoo-3」系列巡航導彈，南韓這款飛彈約1.5噸重、7公尺長，彈頭500公斤，依照射程分為A、B、C型號，射程分別為500、1000、1500公里。

平可夫認為，如按此評估，雄二E飛彈射程達1000公里至1500公里是完全可能的，也意味我軍具備對中國縱深戰略打擊的能力。而如依照1000公里射程計算，包括福建、浙江、上海、廣東、江西全境、江蘇、廣西、湖南、湖北、安徽一部分的戰略目標，都在射程之內。