藍營再質疑台杉案 批民進黨掏空台灣、赴監察院舉發

立法院國民黨團今日再度質疑台杉案，批民進黨掏空台灣。（記者施曉光攝）

2018-08-08 11:03

〔記者施曉光／台北報導〕立法院國民黨團日前接連召開記者會質疑台杉投資公司疑似「鐽震案」翻版後，今日上午再召開記者會直指民進黨掏空台灣，台杉投資管理委員會的「蔡友友」當門神，「搬錢臭不可聞」，並於記者會後前往監察院舉發。

國民黨日前召開記者會時，點名台杉公司投資經理邱南璋疑為前總統府秘書長邱義仁之子，國民黨立委費鴻泰趁今日是「父親節」，大酸邱南璋，一直不敢說出自己的父親是誰，他呼籲邱南璋能在父親節與自己的父親相認、擁抱一下。

費鴻泰表示，一般私募基金管理費收費的市場行情為０．五％到一％，國庫署應該先把每年台杉收取二．五％的管理費，降為０．五％，如此可讓泛公股銀行每年省下一．二億元。

國民黨立委賴士葆指出，台杉公司的操作模式就像黑店，政府只能交錢給他們，但不能過問，立委向財政部詢問此事，要求提供資料，但投資的五家泛公股銀行向台杉公司苦苦哀求了兩天，就是拿不到合約內容，宣稱是營業機密，「這不是黑店，什麼才是黑店？」

他還說，目前已經運作中的水牛一號基金，立委要求提供投資標的，財政部國庫署副署長哀求了兩天還是不給，只因為台杉公司是民進黨的附隨組織，根本不甩行政體系。

賴士葆質疑，台杉公司是由泛公股銀行出資七十％，財政部居然要不到合約，他擔心水牛基金會被拿去買「蔡友友」的股票，這不是利益輸送嗎？在野黨這次監督台杉案，民進黨政府理都不理，就是因為吃定了民進黨在立法院有多數席次。

國民黨團書記長曾銘宗指出，台杉投資管理委員會七名成員中，有六人是「蔡友友」，其中前衛生署副署長、台灣研發型生技新藥發展協會副理事長張鴻仁，不但是昔日「宇昌案」要角，並在生技界有重大影響，過去與現在兼職有十一個公司，他懷疑張是否把錢搬去自己過去或現在任職董監事的公司。

曾銘宗質疑，台杉生技公司資本額只有五十萬元，一年管理費收入居然高達一億四千多萬元，如果他與費鴻泰、賴士葆也比照台杉生技，只出資五十萬成立一家公司，請問國發會與泛公股銀行是否也會比照投資？