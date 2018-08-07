台大工會聲援學生反聘管 郝明義大讚跨出一大步

郝明義強調：「只有工會與學生會的力量結合，台大才可能見到改革的曙光。」（資料照）

2018-08-07 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕台灣大學校長遴選委員會2日發布聲明，堅持管中閔案「適法無誤」，要教育部盡速聘管當台大校長，連日來引發學生組織反彈，台大工會也力挺學生聲明，令前國策顧問郝明義在臉書上大讚：「台大工會跨出一大步」。

台大工會5日發出的聲明指出，台大做為高教領頭羊，發現這次校長遴選爭議，校方言行已屢屢違反民主法治基本價值與原則，對建立更好的職場環境亦堪慮；台大工會更公開指出，校內各項會議黑箱運作已久，如行政會議長期無學生及工會代表，高層「一言堂」行重大決策，罔顧學生及勞工權益。

郝明義也在臉書上表達其對台大工會及台大個學生會的支持，郝認為台大工會的聲明，公開指出台大行政高層「校內各種黑箱會議運作已久」、「罔顧本校學生及勞工權益」、「已屢屢違反民主法治之基本價值與原則」等問題，可以說是跨出了很大一步。

郝明義指出，工會現在既然跨出了第一步，那更應該再向前邁開步伐，公布工會所觀察到的校內行之已久的各種黑箱會議、行政高層罔顧學生及勞工權益的一言堂決策模式、校長遴選爭議中校方屢屢違反民主法治之基本價值與原則的行為有哪些，才能讓那些打著校園自治之名，卻行黑箱壟斷之實的人物和行徑曝光。

郝明義強調：「只有工會與學生會的力量結合，台大才可能見到改革的曙光。」