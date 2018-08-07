力抗中國 台灣民主基金會可望與英合作力推自由民主

2018-08-07 13:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣民主人權再創佳績！知情人士透露，立法院長蘇嘉全日前在拜會西敏基金會董事羅信岱（Andrew Rosindell）時，當面向西敏表達台灣民主基金會的合作意願，強調民主基金會「致力推動自由民主，並協助亞太地區國家與NGO團體」，目標與西敏基金會不謀而合，盼未來能有更多合作機會。

據悉，董事羅信岱也回應，「盼西敏基金會能與世界上相同信念的基金會合作」。

民主基金會執行長廖福特受訪時表示，民主人權是台、英的共同目標，雙方都關心中國與東亞地區的民主發展，未來會持續追蹤此事，盡快安排再訪英國。

民主基金會為一政府出資成立的財團法人，董事長由立法院長兼任，具有半官方色彩，主要任務為與世界民主國家相關社團、政黨、智庫及非政府組織建立合作伙伴關係；英國西敏基金會資金也多半來自英國政府，組織成員則包含來自英國各政黨的國會議員，致力在世界各國推動民主價值。

據悉，蘇嘉全在會面中提到，台灣民主基金會成立十五年來，致力在亞太地區推動民主人權，也舉行亞太地區人權獎來鼓勵各國人權自由以及公平與乾淨的選舉，諸多做法與西敏基金會的宗旨相似；他認為，台灣民主基金會人員組成超越政黨，由各政黨代表組成的董事會，致力於推動自由民主及協助亞太地區國家和NGO的團體，盼未來有更多跟西敏基金會合作的機會，一起為世界的民主自由來推動。

知情人士透露，基金會執行長史密斯（Anthony Smith）也對雙方合作樂見其成，並表示，世界上仍有很多國家無法享受民主、自由這樣的普世價值，相信兩基金會有很多領域可以合作。

此行與蘇嘉全一同前往的還有民進黨立委尤美女、邱志偉、蔡適應，與時代力量立委林昶佐。與會立委轉述，會面期間有多位國會議員提及台灣在民主人權領域上的成果，也有議員提到，民主人權看似是西方文化，卻能在東亞地區的台灣落地生根，極度讚賞台灣在民主人權領域上的努力。