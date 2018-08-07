全聯中元節廣告惹議 黨產委員：國發院土地還葉家吧！

全聯福利中心「中元感恩月」廣告指涉陳文成命案，網友察覺劇中鏡子日期「民國70年」剛好是陳文命遇害同一年。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-07 08:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全聯福利中心「中元感恩月」廣告在電視播放後，意外引發網友拼湊細節，察覺廣告指涉1981年陳文成命案，全聯昨晚發表聲明否認，並隨之將廣告下架。對此，黨產會委員表示，全聯實業有心談轉型正義，那元利建設買到國民黨強買而來的國發院土地，就還給葉家吧。

全聯中元節廣告掀起網路熱議，不僅將廣告設定在陳文成遇害的1981年，劇中男主角抱著黑貓侃侃而談，鏡中卻看不見倒影。此外，男主角在臉書和IG成立個人專頁「Allen Chen」，個人資料上寫著1950年1月生，1968年至1972年就讀台灣大學，皆與「台大陳文成」背景不謀而合。

據黨產會調查，在陳文成命案發生的19年前，國民黨中央委員郭驥、木柵鄉長張榮森、代書及4位佩槍人士，在1962年押走國發院原地主葉中川，強逼簽訂一只19萬1100元買賣契約，取得1820多坪土地，收為革命實踐研究院中興山莊土地（一度更名為國發院），國民黨最後只付1萬9100元支票，並提存於法院，因葉中川拒收，迄今未至法院具領一毛錢。

2005年8月23日，國民黨在馬英九擔任黨主席任內，與元利建設簽約，以42.5億元出售國發院土地黨產，但因未來的土增稅額估約9.4億元，故自買價扣半，最後以38.3億元為實際成交價，元利僅以每坪26.53萬元價格，取得每坪價值約40萬元土地，馬也因此捲入賤賣國發院黨產，北檢偵辦中。

黨產會委員表示，國民黨將國發院土地賣給元利建設林敏雄，剛好全聯董事長也是同一人，既然全聯廣告以「台大陳文成」為背景，用這種方式讓大家有歷史感，關注轉型正義，另一方面行銷自家，企業精神就要「一以貫之」。

「買到搶人家的土地，就還給人家吧！」委員指出，元利建設向國民黨買「機關用地」，葉家地主早就四處陳情數十年了，一筆幾十億元交易，當初購買不可能不知這件事，元利建設不必裝無辜，應該拿出企業社會責任與道德面對。

全聯昨發聲明表示，今年全聯中元節是以「感恩月」概念出發，廣告以感念先人為創意發想，創意手法運用虛擬人物現身，向參與中元普渡的台灣民眾致意，感謝民眾的溫馨款待。影片中的人物設定並未取材、影射特定的真實人士。全聯是全民的超市，一向不觸碰政治議題，期盼各界不要過度聯想。而考量廣告造成社會大眾反應，故即日起全聯將此次中元廣告全數停播，並感謝各界關注。