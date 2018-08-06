榕樹入侵破壞古蹟 蘇煥智質疑南市過度保守

2018-08-06 18:48

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市定古蹟米街廣安宮遭榕樹入侵覆蓋，卻未整修，無黨籍台南市長長參選人蘇煥智今天質疑，南市文資單位過度嚴格解釋文資法令，反而導致榕樹入侵破壞古蹟，造成對古廟不可挽回的傷害。

文化局則表示，有關廣安宮修復問題，之前經市府協調，目前業已納入前瞻基礎建設計畫4.3億規模的「赤崁署光」再造歷史現場案，將併同赤崁文化園區改造案及陳世興古宅進行修復（兩古蹟修復經費計列8000萬元），一併將廣安宮新舊建築、陳世興宅周邊巷弄紋理納入考量，廣安宮即將擺脫荒廢命運，重現古廟老榕勝景指日可待。

蘇煥智表示，廣安宮的廟埕於2016年台南大地震後塌陷，廣安宮在納入市定古蹟後，文資單位對維護整修做了太多限制，現在廟方是動輒得咎，只能眼睜睜看著300多年的古廟，因為不能作為而繼續受損。

蘇煥智表示，他參訪廣安宮，廟方人員向他反映，市府將廣安宮納為古蹟，不能改建，最近5年市府文資單位人員竟然也不准廟方修剪榕樹，以預防榕樹入侵破壞。結果經過4、5年，如今竟導致榕樹樹根入侵廟內，並盤據廣安宮，讓廟方很無奈。文化資產保存法令本意是保護古蹟文化資產，現在反而因為文資單位的過度保守解釋法令，反而對古廟造成傷害。