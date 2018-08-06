台灣月均薪4.8萬 賴揆：勞工可向資方說「你給的薪水太低」

2018-08-06 14:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕對於民眾認為薪資所得與政府公布數據存在落差，實際感受有些出入。政院長賴清德在今日播出的Yahoo TV節目專訪表示，「這個事情我被罵慘了」，名目總薪資包含月薪、分紅加起來，平均大概4萬8千元，會提這數據是要讓資方心裡有數，讓勞工在談判薪水時，能向資方據理要求，「你給的薪水太低了」。

賴揆指出，4萬8千多元當然是一個經濟指標，因為是平均，必然有一半以上的人沒有達到這標準，所以民眾會有一種感覺說「你這數字比我高，到底數字是真是假，或為什麼我領這麼低薪水」，如果延伸下去，很多情緒就出來。

賴揆談及，當初在5月1日勞動節，有提幾個經濟指標，包含經濟成長率2.86%、失業率下降、平均薪資4萬多元，「我提這個意思是說，跟去年、前年甚至跟之前同一時段時間比，表示我們已經進步了」。

賴揆強調，如果往好的方面想，若好好利用的話，這其實對勞工朋友很有幫助，「因為這等於是政府跟資方講，你有賺錢啊，那現在的平均總薪資是多少，不可以給我太低的薪水，它等於是一個行情」。

賴揆提及，社會上行情是怎樣，當勞工朋友去就職談薪資時，它有根據可以跟資方據理要求，「你這給的薪水太低了」，其實目的是這樣。

賴揆表示，台灣社會一定會有不同角度，外界認為用這些數據沒有深刻體會勞工心聲，「當然這樣批評，我也接受了，不過那不是我本意，我的本意只是要讓社會知道，經濟的指標根據以往同一指標，我們是有進步的，資方它應該要心裡有數，勞工跟資方談判薪水，有一個比較好的條件。」