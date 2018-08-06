台大校長遴選有問題 賴清德：教育部依法有權監督

行政院長賴清德在今日播出的Yahoo TV節目專訪表示，台大校長的遴選程序若有問題，做為主管機關的教育部須依法有權間度，要有道德勇氣和法律責任，去表示意見。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-08-06 13:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕針對台大校長遴選案爭議及大學自治，行政院長賴清德在今日播出的Yahoo TV節目專訪表示，台大校長的遴選程序若有問題，做為主管機關的教育部須依法有權監督，要有道德勇氣和法律責任，去表示意見。

賴揆指出，大家都知道民進黨是民主進步的價值，台灣有許多民主運動前輩，他們推動台灣民主的其中一個內涵，就是大學自治。

賴揆提及，這民主就是在民主政治下，要尊重大學的治理，但是就台大校長遴選與大學自治的範疇，例如教學、研究其實是不同的。

賴揆強調，單位組織上的人事決定，依照法令教育部是有權利監督，這並沒有踰越大學自治的範圍，目前這個權責是屬於教育部的。

賴揆說明，教育部之前發給台灣大學的公文，指出在遴選過程中資訊沒有充分揭露，因為只有台灣大學知道，哪一個候選人是有需要利益迴避的問題，也知道哪一個遴選委員有需利益迴避，其他人都不會知道，但根據教育部所發公文，在遴選過程中，台灣大學沒有盡到這個責任，以至於影響到其他校長參選人的權益，所以請它重新遴選。

對於管案是否影響年底選舉？賴清德表示，像這種事情最好不要發生，不要說對執政黨，對台灣社會最好都不要發生，但是當發生時，政府還是要面對，最好方法就是依法行政，這個遴選程序若有問題，做為主管機關的教育部，它還是要有道德勇氣和法律責任去表示意見。