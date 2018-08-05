蕭澤梧成立西螺鎮長競選總部 將被綠營開除黨籍

蕭澤梧（右）成立西螺鎮長競選總部，現場滿滿綠營支持。（記者詹士弘攝）

2018-08-05 12:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕民進黨籍縣議員蕭澤梧今天早上成立西螺鎮長競選總部，現場滿滿是綠營支持者；蕭澤梧強調，西螺發展不能停滯，他責無旁貸，希望能再次承擔重任，並超越向前；民進黨雲林縣黨部則表示，黨員違紀參選，會依黨章規定開除黨籍。

蕭澤梧今天早上成立競選總部，他強調，再次參選鎮長是個困難的抉擇，他長考再三，為了不讓西螺發展停滯，為了報答鄉親的厚愛，不管有多艱難，他願意再度參選；他領有2張民進黨永久黨員證書，如今做了參選決定，勢必會被黨紀處分，但他寧可被開除也絕不退黨，將以「勤政、清廉、愛鄉土」的精神為西螺打拚。

蕭澤梧表示，會以「承擔．超越」的心，「讓西螺重回發展的軌道」，他競選有3政見，包括於縣市國土計畫中推動劃設蔬果物流中心，以確保西螺果菜產銷龍頭地位；全面盤點西螺長照實施現況，定立協助青年、青農返鄉創業獎勵辦法，以濁水溪「水與沙」元素規劃溼地親水園區，結合大橋區、高灘地休憩公園及延平老街，完成西螺鎮觀光、運動、休閒、文化整體規劃。

蕭澤梧表示，他明白沒有黨的奧援，這場選戰會打得辛苦，原本認為很多綠營老朋友應該不好出面相挺，沒想到競選總部成立，還是得到很多老朋友溫暖的關懷，包括黃乃徽擔任他的競選總幹事，讓他信心大增。

今天出席的現場的民眾多數是傳統綠營支持者，包括民進黨提名參選西螺縣議員廖萬及前議員楊國寬都到場關心；競選對手蔡德福也送來「君子之爭」花籃。

雲林縣黨部則表示，依照黨章規定，黨員違紀參選，就會送交評委會開除黨籍，依規定，只要黨員對外宣佈參選，如開記者會或成立競選部就算實質違紀，不需要等到參選登記才處理。