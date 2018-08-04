嘉市長藍營分裂 吳敦義：盼蕭淑麗記得當年彼此的善意

2018-08-04 12:44

〔記者蕭婷方／台北報導〕蕭家班代表人、嘉義市議會議長蕭淑麗聲明退出國民黨，參選嘉義市長，要和國民黨提名的黃敏惠、民進黨現任市長涂醒哲一較高下，為泛藍陣營投下變數。對此，國民黨主席吳敦義今早受訪時表示，蕭淑麗當初能當上議長，是國民黨與她合作的結果，盼蕭能記得當年彼此釋出的善意，讓現在嘉義市長選舉能夠更單純一點，這是國民黨始終不放棄的努力。

吳敦義表示，嘉義這個狀況不是第一次，4年前也發生過，蕭淑麗還曾剪掉黨證，後來有一個企業擔心國民黨推派陳以真參選嘉義市長，若有脫黨狀況就不理想，才有人居間至中央針對蕭淑麗與陳以真競選市長一事進行溝通。

吳敦義表示，當時國民黨秘書長曾永權意思是說，如果蕭家對陳以真競選市長沒有負面影響，無論結果如何，國民黨會和蕭家、無黨籍議員席次取得過半，就支持蕭淑麗議長。

吳說，「我們都實現諾言，國民黨在蕭淑麗選的選區未足額提名，議員選舉結果出來後，無黨籍加上國民黨大過民進黨，國民黨幾張關鍵票在議長選舉也同樣支持蕭，這是蕭淑麗能當選議長非常重要的唯一關鍵」。

吳敦義強調，「我希望4年後的今天，蕭能記得當年彼此釋出的善意，讓現在嘉義市長選舉能夠更單純一點，這是我們始終不放棄的努力。」

此外，蕭淑麗昨晚舉行競選總部成立大會，宣布將以無黨籍身分參選嘉義市長，北市長柯文哲也送花籃祝致意。吳敦義對此則回應，我想她有她的規劃跟想像力，我也不能去批評，任何一個候選人只要不違反道德、法律，可以盡一切力量去爭取、或結合一切的力量，這我完全不能批評。