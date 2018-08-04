GTI前董事長賴義雄追思會 高碩泰致意：感謝為台灣付出

2018-08-04 11:21

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕「毫無疑問地，他過了一個完整又有意義的人生」，已故「全球台灣研究中心」董事長賴義雄的女兒賴欣民舉起一杯父親最愛的法國紅酒，邀請賓客一起紀念他豐富多彩的人生。

華府最大的台灣智庫「全球台灣研究中心」（GTI）前董事長賴義雄於今年4月27日中風被家人送到醫院急救，在搶救無效後，家人決定拔管，賴義雄隨即於30日過世。

賴義雄生前風趣善辯，交遊廣闊，在華府的台灣人社團及台灣政界頗有知名度。他的親友今天在他最喜愛的馬州布魯克塞德花園舉行追思紀念會，以慶祝他精彩的人生。

台灣總統蔡英文、副總統陳建仁、僑委會委員長吳新興都頒發唁電致哀。蔡英文表示，賴義雄雖長年旅居海外，仍關懷國家社經建設及民主發展，在返台後以國防工業領域的專長致力於國科會實驗研究，協助軍事研發，對台灣有重大貢獻。

台北駐美代表高碩泰也代表蔡政府到場致意，肯定賴義雄一生為台灣的付出。國策顧問陳重信、GTI創辦人黃文局以及前台南市長許添財等多年好友都專程趕到華府送賴義雄一程。賴義雄的友人紛紛表示，那美好的仗他已打過，當跑的路他已跑盡。

賴義雄1940出生於台灣基隆，畢業於台大土木工程系。取得西北大學博士學位後，曾於威斯康辛大學任教，並在知名企業TRW從事國防工作17年。

旅美期間，賴義雄曾因參與黨外雜誌被國民黨列入黑名單，在美麗島事件後與友人成立「北美洲台灣人教授協會」為台灣民主發聲。2004年他提議舉辦「牽手護台灣」運動為陳水扁的連任成功造勢。

賴義雄在美退休後，曾於2003年出任國家實驗研究院無給職常務董事，3年後擔任董事長。2016年，一群事業有成的台灣人出錢出力成立GTI，賴義雄被推選為無給職的董事長，提攜台灣後進不遺餘力，被視為一代台灣知識分子的典範。