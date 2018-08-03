嘉義市長選戰開打！ 蕭淑麗成立競選總部

蕭淑麗由擔任競選總部榮譽主委蕭火綿授戰旗。（記者丁偉杰攝）

2018-08-03 22:17

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底嘉義市長選舉開打！退出國民黨以無黨籍投入選戰的市議長蕭淑麗，3日晚間率先成立競選總部，蕭喊出「拚經濟改變新嘉義」，她說，雖無政黨奧援，但「民主聖地」市民選人不選黨；同一時間，國民黨市長參選人、前市長黃敏惠也成立青年後援會，提出「經濟5＋1，作伙愛嘉義」政見，2位女將拚場，互別苗頭；尋求連任的民進黨市長涂醒哲白天無公開行程，晚間深入鄰里基層，傾聽民意。

蕭淑麗在原白金漢宮婚宴會館（興達路與四維路口）成立競選總部，總部前封街舉行造勢大會，主辦單位宣稱2萬人湧入造勢大會，蕭淑麗由擔任競選總部榮譽主委蕭火綿授戰旗，前市議長蔡貴絲贈送象徵當選的包子（包中），蕭淑麗帶領80個麗友會後援會幹部等人高喊「拚經濟，顧社福，活力旺嘉義」現場旗海飄揚，凍蒜聲不絕於耳。耐斯集團副總裁陳鏡仁到場致意，但他坐在台下，未上台致詞。

蕭淑麗說，宣布參選以來，一步一腳印走遍全市各角落，感受市民期待改變的心情；近年來，嘉市人口嚴重流失，她若當選，將在市府成立「青年暨工商發展處」，帶動產業發展，創造就業機會，找回嘉義孩子。

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