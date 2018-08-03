網內互打？埔里鎮代選舉 恐出現家族成員同區鬩牆

2018-08-03 15:31

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣5合1選舉本月27日起將展開候選人登記作業，埔里鎮民代表選舉卻可能出現家族成員同區競選的罕見局面，第3選區鎮代曾秀月及前清新里長李春生則是弟媳與大伯關係，面對同區鬩牆，親友都不樂見，雙方則低調回應「兄弟登山，各自努力」，問政服務爭取鄉親認同，一切交給選民決定。

埔里鎮民代表選舉分4個選區，選出16名代表，其中第1、2選區各5席，3、4選區各3席，距離年底選戰已不到4個月，市區重要道路或地標早已掛滿參選人的競選看板，為選舉做準備，據了解，目前第3選區檯面上呈現4搶3局面，分別是現任鎮代曾秀月、林楠芳，以及前鎮代彭志杰、前清新里長李春生。

4人各具實力，但最令人關注的則是曾秀月與李春生的關係，曾秀月是李春生的弟媳，對於大伯、弟媳可能於年底選舉同區鬩牆，不少鄉親直呼應是全台罕見，「網內互打」的結局是雙雙勝出或落敗，或是1勝1敗，屆時見分曉。

對於地方盛傳雙方只是單純農地耕作問題而鬧僵，但李春生今天受訪強調傳聞非事實，因交情深厚的現任鎮代黃正男轉換跑道參選議員，自己也擔任過里長、社區理事長，與團隊幾經考量希望可以擴大服務層面，決定參選鎮代，並無家族恩怨，至於是否會被勸退，李春生強調，已經勤走基層多時，會參選到底。

爭取4連霸的曾秀月則低調表示，距離登記、選舉還有一些時間，結果如何還不知道，但也只能以過去問政服務的表現來爭取選民的支持，畢竟民主政治，一切由選民投票決定，自己也會全力以赴。