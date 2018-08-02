提供漫畫文創場所 蔡英文指示文化部評估

2018-08-02 14:53

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天（2）日上午接見「台北市漫畫從業人員職業工會」理事長賴有賢等人。賴有賢說，台灣的漫畫文化被忽略許久，最近才被重視，也提到對漫畫文創場所的需求。蔡總統對此表示，創作的空間很重要，因為人要聚在一起，才能相互激發創意，如果每個人都隔在自己的空間，創意會是很困難的。總統也請文化部評估場地的選擇，提供漫畫家創作的空間。

文化部與漫畫產業界在過去一段時間，應該都有很緊密的合作關係。她也希望透過這次與賴有賢理事長等人的晤面，說明政府到現在一連串振興漫畫產業所做的努力。一行由文化部長鄭麗君陪同，總統府秘書長陳菊也在場。

蔡總統指出，政府推動一系列的政策，就是希望漫畫產業可以打好基礎，開枝散葉，變成一項台灣很重要的產業。台灣漫畫的人才其實很多，而且市場也應該是存在的。無論是小朋友或大人都喜歡看漫畫，所以市場是無限的、可以一直不斷開發；而人才方面，也有很多年輕人想投入這個產業，但是這個產業也確實很辛苦。

蔡英文提到，她在競選時，常常有機會與不同產業的朋友交換意見，其中一次就是和漫畫產業的年輕朋友交換意見，有些年輕朋友因為這條路走得太艱辛，所以講到後來都哭出來，當時她覺得很動容，總覺得如果她執政的時候可以盡一份心力，「讓漫畫可以在台灣有一個發展的機會，確實是執政者的責任」。她也要請文化部鄭麗君部長不要讓年輕人在這條路上走得如此艱辛。

蔡總統提及，日前她參觀「鄭問故宮大展」，有非常深刻的感覺。鄭問老師的功力，所展現出來的意象，其實就是超越國界的影響力。很多事物看了會忘記，但鄭問老師的展覽讓她無法忘掉，也有很深的感觸。她在現場看到許多來自不同國家的人，證明了這是一項跨國界、跨文化的擴散，在這種情況下，更有理由將這項產業做好。

總統進一步指出，漫畫產業尤其可以做跨領域的合作，例如與XR（Extended Reality延展實境）的結合。前陣子，政府舉辦黑客松活動，也是希望能夠跨領域。除了政府有一系列的政策之外，文化部目前正在推動漫畫基地，如果有一個基地，就更能聚集相關的人才與資源。

蔡總統表示，很高興有機會與漫畫人士見面，「讓我有機會講一講我對漫畫的感覺」。她說，在她的年代，小朋友成長過程中都是與漫畫在一起的。「我們是跟漫畫在一起長大的世代」，沒有理由讓下一個世代不能跟漫畫一起長大，或者在漫畫的世界裡找到他們未來生涯的可能性，「這個都是我們做大人的責任。」

隨後，賴有賢理事長表示，2個月前舉辦的第17屆ICC（International Comic Artist Conference）國際漫畫家大會，韓國漫畫家在獲知總統將參觀鄭問展後，即請韓國最有名的肖像畫家金光星老師畫一幅總統肖像，他特別要借此次晤談的機會轉贈予總統。

賴有賢提到，總統非常重視台灣的漫畫產業，尤其政府在台中將設置「國家漫畫博物館」，這對台灣的漫畫界來說，是重要的基石；此外，前瞻計畫讓許多創作者有了更多的作品，因為沒有好的作品，就無法與世界各地競爭。

賴有賢除向總統說明台灣原創漫畫家的努力與辛苦過程，也建議台灣美食能夠與漫畫文創作結合，晤談中他並邀請總統、陳菊秘書長、鄭部長蒞臨10月5日「第二屆台灣漫畫節」活動，為漫畫產業加油打氣。