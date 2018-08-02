一日幕僚為何爆紅？ 「小牛」對柯P說原因只有6個字...

一日幕僚爆紅，柯P幕僚認為原因在於「天時地利人和」。圖為台北市長柯文哲。（資料照）

2018-08-02 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕網路節目「木曜4超玩」上個月推出的「一日市長幕僚」單元爆紅，觀看數至今已達920萬，亦是「木曜4超玩」頻道中點閱率最高的影片。對於一日幕僚為何能造成如此龐大的效應，參與節目的柯文哲辦公室成員「小牛」柯昱安認為關鍵只有6個字，那就是「天時地利人和」。

柯昱安深夜在臉書上抒發心情，談到有許多人認為一日幕僚背後是否有什麼高深的策略，他說，目前的效應其實完全超出他們的預期，可說是「亂拳打死老師傅」、「無心插柳」。

對於一日幕僚爆紅的秘密，就連柯文哲都無法參透其中的奧妙，時常追問幕僚原因到底為何，柯昱安說，他只給了柯P一個答案，「天時、地利、人和」，他自認這個答案其實「很爛」，但沒有比這更適合用來解釋爆紅的原因，包括拍攝當日晴空萬里，影片上線時政壇無大事還有颱風，主持人邰智源在沒有腳本的情況下互動出乎意料的好，剪輯對內容的拿捏恰到好處，「當然，還有學姊」。

柯昱安接著將重點放在學姊黃瀞瑩身上，稱會讓入府僅3個月的她帶著邰智源體驗工作，除了黃的工作與節目所設定的體驗內容相似外，她的能力亦是讓他深信足以勝任的理由。

柯昱安舉例，像是由幕僚擬定給市長作為回答媒體提問的「談參」，黃僅用短短幾週就能上手，甚至還出現「不是啦」、「我想是這樣啦」、「哎呦」這種柯P常用口吻，讓市長能更容易理解聯訪時的應對進退，此外，原本幾乎荒廢的推特，也在黃接手後追蹤人數暴衝，還創造英文版「柯語錄」，直言「這不是實力，什麼才是實力？」