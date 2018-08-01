屏東小鄉鄉代席次面臨變動 選區重劃聲浪再起

2018-08-01 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年11月的地方公職選舉本月底就要登記，選戰開始加溫，屏東縣南州鄉的鄉代表席次也傳變動，經計算，南州鄉第一選區（溪洲、溪南、七塊、萬華村）的鄉代席次從6席變5席，減少的1席則移轉至第三選區（米崙、壽元村）增為3席。

今年5月底人口計算基準日統計，南州第一選區人口有5249人，第三選區則為2380人，若單純只以席次計算，第一選區原本1名代表服務人口從約875人暴增至約1050人，第三選區則從1190人降至793人，離平均數有不少距離，且將數據回推，兩區在整數席次後小點的差異不過少少的40人，卻造成極大落差，引發正反意見。

第一選區有的民眾氣憤表示，本區居民最多，且具鄉內唯一國中、地方信仰中心，範圍又接壤林邊鄉，主副主席亦都來自該區，代表少1席服務量能落差太大；不過，第三選區的壽元村近來也遇上村民強烈反彈納骨塔將設於該村，增加鄉代1席注民眾認為，鄉公所就算該村前村長被罷免卻仍強力招標，納骨塔恐成為新增1席次的選戰攻防。

南州鄉公所則回應，這個計算方式為法定，無變動空間，且送出結果後經縣選委會核定，月中選舉公報就會改為新席次。

地方潘姓居民指出，屏東全縣的選區畫分從今年立委減席開始，就已經突顯分配不均的情形，但因為屬國會殿堂，一般民眾反有見樹不見林的感覺，不過這次連鄉代都要調整，也引起居民重視，且鄉代照理講就是要出現在居民面前探尋民意的角色，但從南州這次的分配來看，兩區在調整前後都離均數太遠，代表不是公式出問題，就是選區劃分得調整，希望能見微知著，從鄉代喚起地方居民對屏東整個選區劃分的重視。