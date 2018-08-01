學姐陪吃飯當促銷 王育敏痛罵柯P沒性別意識

2018-08-01 17:17

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲日前和網路節目《木曜4超玩》合拍「一日幕僚」，影片點閱率至今已破900萬。柯上午受訪時建議，節目製作團隊麥卡貝應該辦促銷活動，破千萬當天抽出10人跟「學姐」黃瀞瑩、「大牛」（應為小牛，競選辦公室幕僚柯昱安）陪吃飯。此話惹來立委、國民黨台北市長參選人丁守中辦公室競選總幹事王育敏不滿，批評這樣的發言顯然是歧視、物化女性，在在顯示柯文哲沒有性別意識、沒有市長格局。

王育敏更說，有曾任市府幕僚的女性爆料，「柯市長就一直看不起女人」，「反正幕僚對他來說，就只是陪吃飯、賺點閱率的工具人。」

王育敏說，柯文哲歧視女性發言非同一遭，從柯文哲所著《白色的力量》書中，就曾多處出現「重男輕女是生物的本能」、「女性在數量在上升，代表這個行業沒落了」等歧視女性字眼，柯文哲後來也成承認著作歧視女性，對外道歉並承諾改版。而柯文哲也說過，女性市長參選人的長相坐櫃檯差不多，說出女生30歲未結婚是國安問題等言論。

王育敏說，柯文哲過往歧視、物化女性的言論不斷，證明柯文哲對女性的歧視態度根深柢固，如今不但不檢討自己不恰當的言論，反而怪罪媒體沒有如實報導，完全是本末倒置，認為台北市是一座友善性別、尊重女性的城市，身為台北市的大家長應該誠懇道歉。